Назван подрядчик строительства конного манежа в НСО — им стала фирма, главу которой обвинили в мошенничестве

В Новосибирской области определили подрядчика строительства нового крытого конноспортивного манежа. Победителем аукциона на возведение сооружения стало ООО «С-2», указано на сайте госзакупок.
— По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке, — уточняется в сообщении. — Заявка соответствует требованиям
По данным «Контур.Фокуса», ООО «С-2» образовали в 2012 году в Новосибирске, директором и учредителем фирмы выступает Вадим Сокунов. На конец 2022 года выручка компании составила 450, 9 миллиона рублей, чистая прибыль — 402 тысячи рублей. С организацией заключили 73 госконтракта на сумму 2,1 миллиарда рублей.
Начальная цена контракта на выполнение работ составила 238, 4 миллиона рублей, в документах сказано, что манеж возведут на земельном участке в Бажинском сельсовете Маслянинского района. Подрядчик выполнит работы по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию.
В апреле этого года в Заельцовском районном суде Новосибирска сообщили об избрании меры пресечения однофамильцу главы фирмы «С-2» Сокунову В.В. Его обвинили по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), указано на сайте суда.
Следователи обвинили Сокунова в том, что в период с 27 февраля 2019 года по 10 декабря 2021 года он похитил деньги, принадлежащие Фонду модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований региона. Речь идет о сумме в размере более 14,7 миллионов рублей. По версии следователей, Сокунов использовал «служебное положение фактического руководителя ООО «С-2»».
— <…> из корыстных побуждений, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области и, желая их наступления, похитил имущество, а именно денежные средства, принадлежащие Фонду в особо крупном размере, в сумме 14 756 656 рублей, — сказано в документах.
По данным следствия, денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.14 апреля суд вынес постановления об избрании Сокунову В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 15 суток до 28 мая этого года. На тот момент постановление не вступило в законную силу.
В ноябре в Новосибирске объявили закупку для строительства футбольного поля на улице Часовой. За работы готовы заплатить 113,1 миллиона рублей.