Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед на коньках: видео тренировки

Роман Костомаров опубликовал у себя в соцсетях видео, на котором впервые после ампутаций вышел на лед на коньках.
— Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки, — написал Костомаров под публикацией. — Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Всё тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (Оксана Домнина — супруга Романа Костомарова. — Прим. ред.). Будет большое кино. Название пока секрет <...> Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироваться.
В начале этого года олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в клинический центр с подозрением на пневмонию. Болезнь развивалась стремительно, и вскоре из-за гангрены врачи ампутировали руки и ноги спортсмена. В начале июля Костомарова выписали из больницы, и спортсмен сразу же приступил к реабилитации, чтобы вернуться на лед.
Долгое время никаких подробностей о том, как проходили самые сложные дни его жизни, не было, но в сентябре Роман Костомаров рассказал о том, как ему далось решение об ампутации, и признался, что на него до сих пор иногда накатывает отчаяние.