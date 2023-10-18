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Самолет с новосибирскими хоккеистами не смог приземлиться в Нижнем Новгороде — причиной стала метель

Спортсмены летели на матч с ХК «Торпедо»

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Матч «Сибири» должен состояться сегодня вечером

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Самолет с хоккеистами новосибирского клуба «Сибирь» не смог приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода. Это произошло из-за сильного снегопада.

Об этом пишут наши коллеги из 116.ru. 17 октября в Казани приземлились два самолета, которые летели в Нижний Новгород. Один из них летел из Санкт-Петербурга, другой — их московского аэропорта Домодедово. На нем и были новосибирские хоккеисты, у которых намечался матч с ХК «Торпедо».

— Самолёт с «Сибирью» приземлился в Казани вместо Нижнего Новгорода. Ситуация особенно интересная, потому что новосибирцы летели в города на Волге из Москвы, из которой до Нижнего Новгорода можно добраться за 4 часа на поезде. В итоге у парней Немировски путешествие несколько затянулось, — сообщили в сообществе ХК «Сибирь» во «Вконтакте».

Матч с «Торпедо» должен состояться сегодня вечером, 18 октября.

В Новосибирске снегопадов в ближайшее время не ждут. По прогнозам синоптиков, метели в городе начнутся в конце октября.

ХК СибирьСнегопадКазаньНижний Новгород
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