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СрочноНовосибирцев ждет температура до +15 градусов
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Первый снег откладывается: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

Дождей в городе тоже не ожидается

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Ветер тоже будет теплый

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В Новосибирск на три дня вернется опять теплая погода. Днем ожидается до +15 градусов.

— Ждем улучшение погоды. Придет кратковременное тепло. В ближайшую ночь будет небольшой дождь, а затем преимущественно без осадков, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Тепло распространяется со средней полосы России. Попадаем в теплую часть атмосферы.

Завтра, 17 октября, ночью будет +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с.

В среду, 18 октября, ожидается в ночные часы +6...+8 градусов, в дневные +13...+15 градусов. Ветер южный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

19 октября, в четверг в темное время суток +6...+8 градусов, в светлое время +13...+15 градусов. Ветер южный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Первый снег стоит ждать не раньше 25 октября.

В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.

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