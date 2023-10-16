Первый снег откладывается: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

В Новосибирск на три дня вернется опять теплая погода. Днем ожидается до +15 градусов.
— Ждем улучшение погоды. Придет кратковременное тепло. В ближайшую ночь будет небольшой дождь, а затем преимущественно без осадков, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Тепло распространяется со средней полосы России. Попадаем в теплую часть атмосферы.
Завтра, 17 октября, ночью будет +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с.
В среду, 18 октября, ожидается в ночные часы +6...+8 градусов, в дневные +13...+15 градусов. Ветер южный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
19 октября, в четверг в темное время суток +6...+8 градусов, в светлое время +13...+15 градусов. Ветер южный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Первый снег стоит ждать не раньше 25 октября.
В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.