freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 98.48
eur 103.87
СрочноЧто будет, если рубль продолжит падение
Все новости
Все новости

Сибирский хоккеист стал лицом элитного автомобильного бренда — он похвастался этим в соцсетях

Бренд, с которым теперь сотрудничает Илья Михеев, выпускал автомобили для президентов Соединенных Штатов

2 121

Омский спортмен Илья Михеев стал амбассадором автомобильного бренда Lincoln

Поделиться

Хоккеист, экс-игрок омского хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев стал лицом элитного американского автомобильного бренда Lincoln. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил салон Cam Clark Ford Lincoln, расположенный в Северном Ванкувере.

Спортсмен скопировал публикацию к себе на страницу. В ней есть его фото на фоне автомобиля, и говорится следующее:

— Приветствуем Илью Михеева в качестве одного из амбассадоров бренда в предстоящем сезоне!

Пост с фотографиями Ильи Михеева, сделанными на фоне автомобиля, был опубликован в соцсетях

Пост с фотографиями Ильи Михеева, сделанными на фоне автомобиля, был опубликован в соцсетях

Поделиться

Lincoln — американский производитель автомобилей, который, по данным из электронных источников, принадлежит Ford Motor Company. Компания была основана в 1917 году и известна тем, что долгое время выпускала лимузины для президентов США,

К посту о новом сотрудничестве Михеев не добавил комментариев от себя. НГС обратился к спортсмену с просьбой рассказать о впечатлениях от того, что он стал амбассадором известного автомобильного бренда.

На официальном сайте Lincoln мы изучили цены на автомобили этого бренда. Модель Lincoln Nautilus Premiere с двухлитровым двигателем с турбонадувом стоит от 50,5 тысяч долларов; Reserve модернизированными сиденьями и колесами — от 54,7 тысяч долларов; Lincoln Black Label с гибридным силовым агрегатором — от 74,4 тысяч долларов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

В конце сентября НГС рассказывал, как в Новосибирск на открытие нового магазина «Летуаль» приезжала телеведущая, комик Екатерина Варнава. На встрече в ТРЦ «Аура» она провела public-talk и селфи-сессию со всеми желающими.

По теме

АвтомобилиАвтосалонLincolnИлья МихеевХоккей
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter