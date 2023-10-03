Сибирский хоккеист стал лицом элитного автомобильного бренда — он похвастался этим в соцсетях

Хоккеист, экс-игрок омского хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев стал лицом элитного американского автомобильного бренда Lincoln. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил салон Cam Clark Ford Lincoln, расположенный в Северном Ванкувере.
Спортсмен скопировал публикацию к себе на страницу. В ней есть его фото на фоне автомобиля, и говорится следующее:
— Приветствуем Илью Михеева в качестве одного из амбассадоров бренда в предстоящем сезоне!
Lincoln — американский производитель автомобилей, который, по данным из электронных источников, принадлежит Ford Motor Company. Компания была основана в 1917 году и известна тем, что долгое время выпускала лимузины для президентов США,
К посту о новом сотрудничестве Михеев не добавил комментариев от себя. НГС обратился к спортсмену с просьбой рассказать о впечатлениях от того, что он стал амбассадором известного автомобильного бренда.
На официальном сайте Lincoln мы изучили цены на автомобили этого бренда. Модель Lincoln Nautilus Premiere с двухлитровым двигателем с турбонадувом стоит от 50,5 тысяч долларов; Reserve модернизированными сиденьями и колесами — от 54,7 тысяч долларов; Lincoln Black Label с гибридным силовым агрегатором — от 74,4 тысяч долларов.
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