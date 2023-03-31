«Разозлился и сорвался»: отец объяснил жестокие тренировки 8-летней дочери-фигуристки — подробности скандала

Пользователи соцсетей бурно обсуждают видео, как мужчина толкает маленькую девочку на пол, а затем подходит и хватает за руку со словами: «Актерское мастерство на льду будешь показывать». Героями ролика оказались Михаил Лебедев и его
Девочке всего 8 лет, но большую часть своей жизни она посвятила спорту, пропуская школу и постоянно контролируя свой вес. Ее папа Михаил, несмотря на слезы и боль дочери, намерен вырастить из нее настоящую олимпийскую чемпионку. Правда, педагогические методы, которые использует мужчина, вызывают жаркие дискуссии в интернете. Как он следит за тренировками дочери и почему девочка иногда плачет? Подробности скандала смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.
— У меня не жесткое воспитание, а просто строгие моменты. Без них нельзя. Если позволять ребенку не контролировать свои эмоции из-за того, что не получается, это чревато серьезными травмами в спорте. Отсутствие контроля эмоций привело к тому, что она однажды лоб разбила. Строгий подход — неотъемлемая часть, — объяснил Михаил Лебедев свои действия нашим коллегам из MSK1.RU.
В видеороликах, которые мужчина выкладывает в соцсети, он жестко отчитывает юную фигуристку за набранные полтора килограмма и говорит, что развиваться «можно было бы побыстрее». Он постоянно взвешивает ее, объясняя, что иначе достигнуть результата невозможно — необходимо все контролировать, в том числе и слезы. На одной из тренировок, когда девочка плачет от боли в бедрах, отец смеется над ней.
Несмотря на то, что Михаил Лебедев признался в произошедшем и даже извинился, мнение пользователей Сети разделилось. Одни считают, что подобное отношение в фигурном катании — норма, ведь строгость и дисциплина — неотъемлемая часть большого спорта. Другие уверены, что такие методы могут только навредить ребенку и сломать дальнейшую жизнь.