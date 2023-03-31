«Разозлился и сорвался»: отец объяснил жестокие тренировки 8-летней дочери-фигуристки — подробности скандала

Девочке всего 8 лет, но большую часть своей жизни она посвятила спорту, пропуская школу и постоянно контролируя свой вес. Ее папа Михаил, несмотря на слезы и боль дочери, намерен вырастить из нее настоящую олимпийскую чемпионку. Правда, педагогические методы, которые использует мужчина, вызывают жаркие дискуссии в интернете. Как он следит за тренировками дочери и почему девочка иногда плачет? Подробности скандала смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше.



— У меня не жесткое воспитание, а просто строгие моменты. Без них нельзя. Если позволять ребенку не контролировать свои эмоции из-за того, что не получается, это чревато серьезными травмами в спорте. Отсутствие контроля эмоций привело к тому, что она однажды лоб разбила. Строгий подход — неотъемлемая часть, — объяснил Михаил Лебедев свои действия нашим коллегам из MSK1.RU.