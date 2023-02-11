КХЛ попросила болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» не искажать гимн России

В пресс-службе КХЛ НГС сообщили, что лига отправила рекомендации не ХК «Сибирь», а всем клубам:

— Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов. Отправка в клубы официальных писем лиги с напоминанием норм регламента — стандартная практика. Наибольшее количество писем приходится на период до старта чемпионата и перед плей-офф, — заявили НГС в лиге.