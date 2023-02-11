КХЛ попросила болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» не искажать гимн России

Континентальная хоккейная лига рекомендовала ХК «Сибирь» «пресекать скандирование» «Славься, Сибирь» на гимне России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
В пресс-службе КХЛ НГС сообщили, что лига отправила рекомендации не ХК «Сибирь», а всем клубам:
— Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов. Отправка в клубы официальных писем лиги с напоминанием норм регламента — стандартная практика. Наибольшее количество писем приходится на период до старта чемпионата и перед плей-офф, — заявили НГС в лиге.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что рекомендация лиги всё-таки касалась фразы «Славься, Сибирь»:
— Письмо носит рекомендательный характер, а не претензионный. В клубе пока нет понимания, каким образом можно повлиять на двухмиллионную аудиторию, — цитирует источника издание.
ХК «Сибирь» с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.
7 февраля в очередном домашнем матче КХЛ «Сибирь» принимала челябинский «Трактор». Несмотря на проигрыш, новосибирские хоккеисты вышли в плей-офф.