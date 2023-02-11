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КХЛ попросила болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» не искажать гимн России

В лиге заявили, что направили общее рекомендательное письмо во все клубы

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Сейчас уже трудно установить, когда болельщики «Сибири» начали переиначивать последние слова припева на свой лад

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Континентальная хоккейная лига рекомендовала ХК «Сибирь» «пресекать скандирование» «Славься, Сибирь» на гимне России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе КХЛ НГС сообщили, что лига отправила рекомендации не ХК «Сибирь», а всем клубам:

— Еще две недели назад КХЛ направила общее письмо во все клубы с напоминанием о требованиях российского законодательства и регламента КХЛ, касающихся исполнения гимнов. Отправка в клубы официальных писем лиги с напоминанием норм регламента — стандартная практика. Наибольшее количество писем приходится на период до старта чемпионата и перед плей-офф, — заявили НГС в лиге.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что рекомендация лиги всё-таки касалась фразы «Славься, Сибирь»:

— Письмо носит рекомендательный характер, а не претензионный. В клубе пока нет понимания, каким образом можно повлиять на двухмиллионную аудиторию, — цитирует источника издание.

ХК «Сибирь» с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.

7 февраля в очередном домашнем матче КХЛ «Сибирь» принимала челябинский «Трактор». Несмотря на проигрыш, новосибирские хоккеисты вышли в плей-офф.

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