«В тебя могли кинуть булавой или кружкой из-под кофе»: бывшая гимнастка рассказала о жестокости в детской спортивной секции

Рассказывает Мария и о психологическом насилии. Когда ребенок проводит очень много времени с тренером, то начинает воспринимать его как родителя. На этом фоне ослабевает влияние семьи, доверие между ребенком и матерью. Юный спортсмен принимает действия тренера как норму и поэтому умалчивает о том, что происходит на занятиях, даже если это его травмирует.

— Нам всегда твердили, что нельзя плакать и что-то рассказывать родителям, потому что они будут расстраиваться. Фраза «что ты льешь крокодильи слезы» была актуальна для нас каждый день. Под таким давлением любой из нас считал, что в таком поведении тренера виноваты мы. Однажды я неправильно сделала упражнение и получила по лбу булавой, но в этом виновата я и это мое наказание — так я рассуждала. И не только я, но и большинство девочек в команде, — поделилась Мария.