«В тебя могли кинуть булавой или кружкой из-под кофе»: бывшая гимнастка рассказала о жестокости в детской спортивной секции

За последние десять лет количество детей, занимающихся спортом, увеличилось в полтора раза. Родители с малых лет отдают ребенка в секцию. В то же время всё чаще возникают разговоры о том, что в погоне за результатами юные спортсмены получают не только физические, но и огромные моральные нагрузки. Давление со стороны тренеров, соперников и даже друзей по команде негативно сказывается на детской психике. Бывшая спортсменка Мария (имя изменено. — Прим. ред.) из Красноярска рассказала нашим коллегам из NGS24.RU свою историю о том, до чего ее довела секция художественной гимнастики.
«Спорт — это не про здоровье»
В художественную гимнастику Мария пришла четырехлетним ребенком и отдала этому виду спорта двенадцать лет. Как говорит сама девушка, травмы в спорте — абсолютно нормальное явление и без них, к сожалению, не обойтись, но часто бывает, что тренер даже не стремится уберечь от них ребенка.
— Если говорить о каких-то рекордах и медалях, то спорт — это не про здоровье. В быстром тренировочном ритме случается множество травм, переломов. Чаще всего это стечение обстоятельств, на которые невозможно повлиять. Но в некоторых случаях источником травм становятся тренеры.
На каждых школьных каникулах у нас были сборы — это ежедневные интенсивные тренировки, когда в зале мы проводили по двенадцать часов в день. Такие тренировки проводились очень жестко и с огромными нагрузками как физическими, так и моральными. При выполнении программы с мячом я допускала одну и ту же ошибку, не могла почему-то понять тренера и что она от меня хочет. После очередного «прогона» программы тренер вытащила меня за ногу с ковра в сторону шведских стенок — на них мы часто выполняли растяжку, но в этот раз для меня она стала наказанием. Не хочу описывать в подробностях, но меня тянули так, что, казалось, вот-вот порвут все мышечные связки.
После «наказания» болело всё, тяжело было ходить. Но нужно было выходить на ковер и показывать программу снова, ведь за время растяжки я должна была подумать о своих ошибках. Если ошибки повторялись, круг замыкался: либо тебя отправляют повторно на растяжку, либо кидают в тебя первым попавшимся предметом — булавой, скакалкой или даже кружкой из-под кофе. Так тренеры выплескивают свою агрессию. Но это помогало редко, а на нас оставались синяки, шрамы и невидимые травмы, которые потом дают о себе знать, — рассказала Мария.
Уже в более зрелом возрасте девушка узнала о проблемах со здоровьем, которые стали следствием занятий в секции. Мария не хочет о них распространяться. Она вспоминает, что во время занятий жаловаться на боль было нельзя — травмы залечивались в условиях ежедневных тренировок.
Рассказывает Мария и о психологическом насилии. Когда ребенок проводит очень много времени с тренером, то начинает воспринимать его как родителя. На этом фоне ослабевает влияние семьи, доверие между ребенком и матерью. Юный спортсмен принимает действия тренера как норму и поэтому умалчивает о том, что происходит на занятиях, даже если это его травмирует.
— Нам всегда твердили, что нельзя плакать и что-то рассказывать родителям, потому что они будут расстраиваться. Фраза «что ты льешь крокодильи слезы» была актуальна для нас каждый день. Под таким давлением любой из нас считал, что в таком поведении тренера виноваты мы. Однажды я неправильно сделала упражнение и получила по лбу булавой, но в этом виновата я и это мое наказание — так я рассуждала. И не только я, но и большинство девочек в команде, — поделилась Мария.
По мнению девушки, родители сами порой не осознают, на что обрекают своих детей, приводя их в секции и мечтая об их высоких результатах. Олимпийские чемпионки в блестящих костюмах — это лишь единицы из многих тысяч девочек, которые остались за бортом, красивая картинка, за которой стоят тяжкий труд и множество поломанных детских душ. Как считает Мария, далеко не всем детям нужно идти именно в спорт и родителям важно это понимать.
— В более осознанном возрасте я еще была в художественной гимнастике. Видела маленьких детей и их родителей с горящими глазами, которые хотят вырастить из девочек олимпийских чемпионок. Это смешно, ведь каждый ребенок индивидуален — кто-то в силу характера просто не сможет пройти эти круги ада и взойти на олимп. Прежде чем идти в спорт или на секции, лучше узнать, хочет ли вообще ребенок этим заниматься, — рассуждает Мария.
Такой подход разделяют и многие состоявшиеся спортсмены. Например, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких считает, что родители в первую очередь должны думать о здоровье ребенка, а не представлять его на пьедестале:
— Изначально не нужно строить грандиозные планы до тех пор, пока ты действительно не подошел к этому. Конечно, у каждого спортсмена есть пунктик в голове, что высшая награда — это олимпийское золото. Но есть же мечты, а есть реализуемые планы. Когда ребенку 10–12 лет, ты уже на 100 процентов понимаешь, получится у него стать большим спортсменом или нет. Нужно уже в этот момент успокоиться и, продолжая тренироваться, идти до тех высот, которые обозначил тренер. Пускай к 15 годам ребенок получит не самое высокое звание, но он здоров, он учится, он социально адаптирован. Плюс — имеет красоту, грацию, хорошую физическую форму. То есть подготовлена хорошая невеста (смеется)… Поэтому я бы здесь успокаивала родителей в плане их собственных амбиций. У нас же часто бывает, что родители хотят чего-то от детей, потому что у них самих когда-то это не получилось. И они хотят воплотить свои мечты в своих детях. Вот здесь уже нужно смотреть не на желание родителей, а на возможности ребенка, — сказала ранее Ольга Глацких в интервью [ныне] главному редактору NGS24.RU Евгению Зиновьеву.
Тренерское насилие — от неудовлетворенных амбиций
По мнению тренера по синхронному плаванию Ириной Пузановой, чаще всего проявление физического насилия в сторону детей — это следствие амбиции молодых преподавателей. Отсутствие опыта приводит к эмоциональным всплескам, которые также нужно прорабатывать с психологом.
— Конечно, у тренеров, которые имеют за плечами опыт работы, есть понятие, как происходит этот процесс и какими рычагами нужно воздействовать на ребенка. Не зря при обучении будущие тренеры изучают детскую психологию. Чтобы найти контакт с ребенком, нужно больше времени этому уделить, сил, но легче же запугать. Ребенок боится и вроде как делает. Но на перспективу это очень сильно влияет. К нам иногда приходят дети из других команд, и мы настоятельно рекомендуем некоторым девочкам работать с психологом, — сказала Ирина Пузанова корреспонденту NGS24.RU.
Спортивный психолог Ксения Гареева рассказала, что сама сталкивалась с моральным насилием тренера. Как перенесет эту проблему юный спортсмен, зависит, по ее словам, от характера и темперамента. Если человек очень чувствителен и болезненно переносит критику, то в будущем могут сложиться убеждения о собственной никчемности, неуспешности или глупости.
— Если на формирование этих убеждений влияет тренер, то мы можем увидеть в дальнейшем у такого человека неуверенность в себе, чрезмерную тревогу, избегание всего, что связано с оценкой, трудности в общении с людьми, страх допустить ошибку, страх того, что об этом человеке подумают люди, — говорит Ксения Гареева.
Психолог утверждает, что важно установить границы между требовательностью и жестокостью. То, что может быть настойчивостью тренера для улучшения результата, может показаться насилием, и наоборот. Ксения также дала несколько советов для родителей, чьи дети столкнулись с тренерским абьюзом в секции:
- в семье должны быть более-менее доверительные отношения и понимание родителями того, что оскорбления, физические наказания — неприемлемы. Тогда ребенку будет легче открыться и довериться. Он должен быть уверен в том, что его не осудят, выслушают и помогут. Тогда меньше вероятность, что он будет молчать;
- важно говорить с ребенком о том, как понять, что его границы нарушают. Что такое отношение неприемлемо. Пояснять, что поведение конкретного человека ничего не говорит про вашего ребенка. Что вы всегда рядом и всегда поможете ему;
- поощряйте ребенка за открытость и доверие. «Спасибо, что поделился. Для меня это очень важно», «я понимаю тебя», «я тебе верю», «это не твоя вина, ты не виноват» — чаще говорите ему эт фразы.
Ранее мы писали, как 75-летнего тренера арестовали за домогательства к 9-летней девочке. Тренер минусинского турклуба приставал к ребенку во время похода.