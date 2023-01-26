Хоккейная «Сибирь» смогла вырвать победу у «Адмирала» только в серии буллитов

Сегодня, 26 января, в первом матче выездной серии на Дальнем Востоке новосибирская Сибирь обыграла владивостокский «Адмирал».
Первая двадцатиминутка прошла практически в равных условиях: по 10 выигранных вбрасываний и по 3,5 минуты в атаке у обеих команд — отмечается в статистике на сайте «Сибири». Закономерный результат: 0:0.
Второй период начался с заброшенной Егором Спиридоновым шайбы в ворота хозяев. Это была его первый шайба за «Сибирь» в КХЛ. Преимущество новосибирской команды укрепил Тейлор Бек в большинстве. Перед перерывом хозяева также остались в меньшинстве, после фола Леонида Метальникова.
В последней трети основного времени «Адмирал» прочно закрепился в зоне гостей, подряд забив две шайбы в ворота сибиряков. А за минуту до конца периода отправился на скамейку штрафников Тейлор Бек за подножку. Но хозяева так и не смогли поразить ворота Дениса Костина: счет в основное время 2:2.
Пятиминутка овертайма, которая игралась 3 на 3 игрока, окончилась ничейным счетом, но с разительным преимуществом «Адмирала» по броскам в створ 5–1.
Первая серия буллитов также закончилась в ничью, команды смогли забить только по одной шайбе. А во второй серии сначала Костин смог отразить бросок в свои ворота, а затем игрок «Сибири» Александр Шаров забил победный буллит.
«Сибирь» заработала два очка и вновь вышла в лидеры Восточной конференции КХЛ, сместив екатеринбургский «Автомобилист».
Следующий матч «Сибирь» проведет 28 января на той же площадке, снова с «Адмиралом», а потом переместится в Хабаровск, где ей предстоят два матча с «Амуром».
В прошлом матче ХК «Сибирь» потерпела обидное поражение от «Амура» 4:6.