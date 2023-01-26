Хоккейная «Сибирь» смогла вырвать победу у «Адмирала» только в серии буллитов

«Сибирь» заработала два очка и вновь вышла в лидеры Восточной конференции КХЛ, сместив екатеринбургский «Автомобилист».

Следующий матч «Сибирь» проведет 28 января на той же площадке, снова с «Адмиралом», а потом переместится в Хабаровск, где ей предстоят два матча с «Амуром».