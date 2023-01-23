ХК «Сибирь» пропустил шесть шайб в матче с аутсайдером — хабаровским «Амуром»

23 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» принимала дома хабаровский «Амур».
Как и в предыдущем матче с магнитогорским «Металлургом» сибиряки забили первую шайбу в первую минуту первого периода. За ней последовали вторая и третья, хоккеисты «Амура» отыграли одну шайбу на 16-й минуте.
Второй период так же начался шайбой сибиряков. Но, после удаления Максима Сушко за подножку, «Амур» забил еще одну шайбу. 4:2. А после еще ряда удалений у сибиряков хабаровчане оформили гол в раздевалку: 4:3.
Третья двадцатиминутка началась с двух быстрых голов в ворота новосибирцев: «Амур» вышел вперед.
А в середине третьего периода добавилась и 6-я шайба в ворота Дениса Костина, который вышел на смену Антону Красоткину. Игра закончилась со счетом 4:6.
Сейчас «Сибирь» возглавляет Восточную конференцию КХЛ, «Амур» располагается на 10-й строчке из 11.
Теперь «Сибирь» отправится на выездную серию на Дальний Восток, где соперником будет тот же «Амур» и владивостокский «Адмирал» (7-я строчка Восточной конференции). Следующая игра запланирована на 26 января.
О том, как прошел один из прошлых матчей между «Сибирью» и «Адмиралом», можно почитать тут.