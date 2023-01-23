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ХК «Сибирь» пропустил шесть шайб в матче с аутсайдером — хабаровским «Амуром»

При этом «Сибирь» лидировала в начале игры

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После тяжелого матча с магнитогорским «Металлургом» «Сибирь» не смогла обыграть дома одного из аутсайдеров чемпионата

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23 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» принимала дома хабаровский «Амур».

Как и в предыдущем матче с магнитогорским «Металлургом» сибиряки забили первую шайбу в первую минуту первого периода. За ней последовали вторая и третья, хоккеисты «Амура» отыграли одну шайбу на 16-й минуте.

Второй период так же начался шайбой сибиряков. Но, после удаления Максима Сушко за подножку, «Амур» забил еще одну шайбу. 4:2. А после еще ряда удалений у сибиряков хабаровчане оформили гол в раздевалку: 4:3.

Третья двадцатиминутка началась с двух быстрых голов в ворота новосибирцев: «Амур» вышел вперед.

А в середине третьего периода добавилась и 6-я шайба в ворота Дениса Костина, который вышел на смену Антону Красоткину. Игра закончилась со счетом 4:6.

Сейчас «Сибирь» возглавляет Восточную конференцию КХЛ, «Амур» располагается на 10-й строчке из 11.

Теперь «Сибирь» отправится на выездную серию на Дальний Восток, где соперником будет тот же «Амур» и владивостокский «Адмирал» (7-я строчка Восточной конференции). Следующая игра запланирована на 26 января.

О том, как прошел один из прошлых матчей между «Сибирью» и «Адмиралом», можно почитать тут.

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