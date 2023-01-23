ХК «Сибирь» пропустил шесть шайб в матче с аутсайдером — хабаровским «Амуром»

Теперь «Сибирь» отправится на выездную серию на Дальний Восток, где соперником будет тот же «Амур» и владивостокский «Адмирал» (7-я строчка Восточной конференции). Следующая игра запланирована на 26 января.

О том, как прошел один из прошлых матчей между «Сибирью» и «Адмиралом», можно почитать тут.