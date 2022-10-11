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«Сибирь» проиграла «Адмиралу» из Владивостока

Счет оказался 2:4 в пользу гостей

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В следующем матче «Сибирь» встретится с челябинским «Трактором»

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Сегодня, 11 октября, в Новосибирске прошел матч между «Сибирью» и «Адмиралом» из Владивостока. Новосибирцы проиграли матч со счетом 2:4. Последняя шайба попала в пустые ворота после того, как сняли вратаря.

В первом периоде счет открыть не удалось, но уже в начале второго периода Тревор Мерфи забросил шайбу в ворота «Адмирала». Через 47 секунд Глеб Зырянов забил гол «Сибири» и сравнял счет.

На 32-й минуте Рудольф Червены из «Адмирала» реализовал большинство и забросил еще одну шайбу «Сибири». На 37-й минуте Антон Берлев в третий раз поразил ворота новосибирцев.

Спустя 43 секунды Тимур Ахияров с передачи Егора Спиридонова сократил отставание «Сибири». В третьем периоде новосибирцам не удалось забросить ни одной шайбы. Последнюю шайбу в ворота «Сибири» забросил Антон Берлев.

На воротах «Сибири» был Антон Красоткин.

«Сибирь» набрала 18 очков и осталась на 5-м месте в турнирной таблице Востока. «Адмирал» занял 7-е место с 18 очками.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибири» состоится 13 октября — команда сыграет с челябинским «Трактором». 4 октября новосибирцы проиграли ярославскому «Локомотиву». Игра закончилась счетом 1:2.

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