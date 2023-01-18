«Вы не теряли карту? Мы нашли ее на кассе»: сибирячка получила пугающее сообщение от горнолыжного магазина

Жительница Новосибирска получила от магазина горнолыжной одежды «Миррей спорт» необычную и пугающую рекламу. Чтобы привлечь внимание девушки, магазин спросил у нее в соцсети, не теряла ли она карту.
В итоге гневный отзыв на рассылку появился на сервисе Flamp.
— Я, когда увидела это сообщение на экране, ехала за рулем, у меня от волнения в глазах потемнело! У меня на карте в этот момент была крупная сумма денег, — написала девушка, намекнув, что едва не попала в ДТП.
Ответа на отзыв на Flamp от «Миррей спорт» на момент публикации этого материала не поступило. НГС попросил прокомментировать этичность рекламной кампании в одном из филиалов магазина на Ленина, 53.
— Просто взяли, придумали, реализовали. Отзыв на Flamp мы видели, но пока комментировать его не готовы, — постаралась быстрее завершить разговор сотрудница «Миррей спорт».
Корреспондент НГС передал свои контактные данные на случай, если руководство «Миррей спорт» решит дать более развернутый комментарий. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.
ООО «Миррей спорт ТСК» зарегистрировано в Томской области, создано в июне 2021 года. В Новосибирске магазин имеет три филиала: на Ленина, 53, Каменской, 54 и на Дуси Ковальчук, 177. Генеральный директор и единственный владелец фирмы — Дмитрий Хомченко. Информация о доходах и выручке в системе «Контур.Фокус» отсутствует.
Ранее новосибирская сеть «Быстроном» попалась на обмане во время рассылок SMS про 30-процентную скидку. Ненадлежащей рекламой заинтересовалось УФАС.