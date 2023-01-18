«Вы не теряли карту? Мы нашли ее на кассе»: сибирячка получила пугающее сообщение от горнолыжного магазина

ООО «Миррей спорт ТСК» зарегистрировано в Томской области, создано в июне 2021 года. В Новосибирске магазин имеет три филиала: на Ленина, 53, Каменской, 54 и на Дуси Ковальчук, 177. Генеральный директор и единственный владелец фирмы — Дмитрий Хомченко. Информация о доходах и выручке в системе «Контур.Фокус» отсутствует.

Ранее новосибирская сеть «Быстроном» попалась на обмане во время рассылок SMS про 30-процентную скидку. Ненадлежащей рекламой заинтересовалось УФАС.

