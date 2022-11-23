Стоимость строительства Центра единоборств в Новосибирске выросла в 1,5 раза

Стоимость строительства Центра единоборств в Кировском районе Новосибирска выросла в 1,5 раза — с 850 млн до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов.
— В адрес правительства Новосибирской области поступила инициатива от ООО «Сибирский проект» о реализации проекта по созданию, финансированию и техническому обслуживанию Центра единоборств в Кировском районе в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость капитальных затрат для создания объекта на текущий момент оценивается в размере 1,34 млрд рублей, — рассказал Ахапов ТАСС.
По словам министра, строк строительства составит 2,5 года. Еще 7,5 года составит срок эксплуатации объекта частным партнером. Спортивное сооружение будет состоять из восьми залов, один из которых рассчитан на три тысячи зрительских мест. Как отметил Ахапов, в спорткомплексе планируют проводить всероссийские и международные соревнования.
Ранее стало известно, что стоимость строительства ЛДС выросла еще на 1,4 миллиарда.