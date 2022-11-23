Стоимость строительства Центра единоборств в Новосибирске выросла в 1,5 раза

Стоимость строительства Центра единоборств в Кировском районе Новосибирска выросла в 1,5 раза — с 850 млн до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов.



— В адрес правительства Новосибирской области поступила инициатива от ООО «Сибирский проект» о реализации проекта по созданию, финансированию и техническому обслуживанию Центра единоборств в Кировском районе в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость капитальных затрат для создания объекта на текущий момент оценивается в размере 1,34 млрд рублей, — рассказал Ахапов ТАСС.

