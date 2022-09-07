В Москве пройдут соревнования скейтеров: победители получат
1,2 миллиона рублей
Финал намечен на 10 и 11 сентября
В Москве проходит международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. В нем принимают участие 5 тысяч человек из 25 стран. Финал намечен на ближайшие выходные, 10 и 11 сентября. Среди победителей финальных соревнований будет распределен призовой фонд — 1,2 миллиона рублей.
Организаторы запланировали соревнования в семи дисциплинах: скейтбординг (улица), самокатный спорт (улица и Big air), роллер-спорт (фристайл, полумарафон, масс-старт) и лонгбординг (танцы). Ради фестиваля, который проходит на ВДНХ, у павильона 57 будет спроектирован гигантский скейт-парк площадью свыше 900 м2. Помимо самих соревнований, зрителей ждет кинотеатр с фильмами об экстремальных видах спорта, лектории выставка экшен-спорт-фотографии и скейтерские мастер-классы для детей и подростков. В официальной части представители разных стран расскажут о том, как у них работают спортивные организации.