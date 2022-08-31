Что сейчас с горнолыжным комплексом Юрманка, который не работал в прошлом году? Ответ министра спорта

Горнолыжный комплекс «Юрманка», который предполагали открыть еще в феврале, до сих пор не работает.

31 августа на прес-конференции в ТАСС министр спорта НСО Сергей Ахапов рассказал о планах перевести Юрманку на баланс Маслянинского района путем выкупа у собственников.



— Муниципалитет готов взять на свой баланс объект. Правительство Новосибирской области готово оказать поддержку, чтобы Юрманка заработала как полноценный спортивный объект. Сейчас решаются вопросы о передаче объекта, он будет востребован у наших спортсменов, — заявил Ахапов. При этом процесс перевода горнолыжного комплекса идет уже некоторое время - о нем сообщали еще в конце прошедшей зимы.