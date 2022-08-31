Что сейчас с горнолыжным комплексом Юрманка, который не работал в прошлом году? Ответ министра спорта
Сейчас заморожен проект по открытию в комплексе спортивной школы
Горнолыжный комплекс «Юрманка», который предполагали открыть еще в феврале, до сих пор не работает.
31 августа на прес-конференции в ТАСС министр спорта НСО Сергей Ахапов рассказал о планах перевести Юрманку на баланс Маслянинского района путем выкупа у собственников.
— Муниципалитет готов взять на свой баланс объект. Правительство Новосибирской области готово оказать поддержку, чтобы Юрманка заработала как полноценный спортивный объект. Сейчас решаются вопросы о передаче объекта, он будет востребован у наших спортсменов, — заявил Ахапов. При этом процесс перевода горнолыжного комплекса идет уже некоторое время - о нем сообщали еще в конце прошедшей зимы.
Ранее в Юрманке хотели открыть школу олимпийского резерва - перспективы этого проекта также обсудили на пресс-конференции.
— Проект пока заморожен. Мы обеими руками за открытие школы: такой объект для Новосибирской области нужен. По перепаду высот Юрманка — уникальное место. Очень жаль, что и Юрманка и Новососедово не вытянули эксплуатацию этих объектов, сейчас там невозможно открыть школу. Пока этап начальной подготовки любителей зимних видов спорта (детей) мы проводим в Маслянино, но надеемся, что Юрманка всё-таки заработает, — заявил журналистам директор ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» Антон Благовидов.
Горнолыжный комплекс Новососедово в прошедшем сезоне тоже не работал. Но горки всё же еще остались. Например, на территории города, в районе педуниверситета, работают горнолыжные комплексы «Иня» и «Альбатрос». Недалеко от Академгородка можно покататься на базе «Ключи». Есть небольшая горка на Студенческой.