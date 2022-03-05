«Не видел официальных никаких документов»: мэр — об отмене МЧМ по хоккею в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 5 марта заявил, что не получал официальных документов об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею. Он отвечал на вопрос о том, изменятся ли сроки или цена строек из-за отмены соревнований.

— Я лично официальных никаких документов, что отменено проведение чемпионату мира по хоккею у нас в городе — вот таких официальных документов не видел. До сих пор идут комментарии в СМИ. Но я хочу напомнить, что проведение чемпионатов, таких мероприятий, связанных с новогодней столицей — мы используем для того, чтобы улучшить условия жизни в Новосибирске, обновить, улучшить инфраструктуру города, провести ремонты, построить мосты, благоустройство сделать, оформить зеленые зоны, — перечислил Анатолий Локоть.