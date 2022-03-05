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«Не видел официальных никаких документов»: мэр — об отмене МЧМ по хоккею в Новосибирске

Вся запланированная инфраструктура, по его словам, будет построена

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Новая ЛДС должна быть сдана в срок

Новая ЛДС должна быть сдана в срок

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 5 марта заявил, что не получал официальных документов об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею. Он отвечал на вопрос о том, изменятся ли сроки или цена строек из-за отмены соревнований.

— Я лично официальных никаких документов, что отменено проведение чемпионату мира по хоккею у нас в городе — вот таких официальных документов не видел. До сих пор идут комментарии в СМИ. Но я хочу напомнить, что проведение чемпионатов, таких мероприятий, связанных с новогодней столицей — мы используем для того, чтобы улучшить условия жизни в Новосибирске, обновить, улучшить инфраструктуру города, провести ремонты, построить мосты, благоустройство сделать, оформить зеленые зоны, — перечислил Анатолий Локоть.

Он добавил, что проведение чемпионата в данном случае — не самоцель.

— Мы же делали это не только ради чемпионата. Чемпионат что? Чемпионат — неделя, и закончился, ну две недели. А всё, что мы сделаем и закончим, безусловно, и сдадим в сроки — все это останется для новосибирцев, и эта работа очень важна. И мы будем проводить ее с напряжением. Мы всё сделаем точно в срок, — заверил мэр.

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ЛДСНовосибирскмэротмена МЧМ по хоккею
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