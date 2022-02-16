Биатлонистки взяли серебро, а уставшие лыжники — бронзу. Как прошел 12-й день Игр для нашей сборной

Двенадцатый день Олимпийских игр выдался не самым легким для сборной России: наши спортсмены физически и морально вымотались и показывают не самые лучшие результаты. По итогам дня мы взяли несколько медалей — рассказываем, какие.



В медальной копилке ОКР — серебро! Сегодня для нас старалась команда биатлонисток в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной. Кристина Резцова поделилась своими впечатлениями после эстафетной гонки.

— Невозможно быть недовольным медалью. Мы конечно же настраивались на «золото». Но и эту серебряную медаль наша команда действительно заслужила. Я довольна своим этапом.

