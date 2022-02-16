Биатлонистки взяли серебро, а уставшие лыжники — бронзу. Как прошел 12-й день Игр для нашей сборной

Двенадцатый день Олимпийских игр выдался не самым легким для сборной России: наши спортсмены физически и морально вымотались и показывают не самые лучшие результаты. По итогам дня мы взяли несколько медалей — рассказываем, какие.
В медальной копилке ОКР — серебро! Сегодня для нас старалась команда биатлонисток в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной. Кристина Резцова поделилась своими впечатлениями после эстафетной гонки.
— Невозможно быть недовольным медалью. Мы конечно же настраивались на «золото». Но и эту серебряную медаль наша команда действительно заслужила. Я довольна своим этапом.
Спортсменки допустили ошибку при стрельбе и ушли на штрафной круг, как итог — победа досталась сборной Швеции, третьими стали спортсменки из Германии.
В женском командном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева выиграли бронзу. Лыжницы удовлетворены третьим местом, даже не смотря на то, что ранее брали золото — тоже в командном туре.
— Конечно, хотелось уехать из Пекина двукратной Олимпийской чемпионкой, но бронза — тоже хорошо — говорит Юлия Ступак. — После двух четвёртых мест на чемпионатах мира нам с Наташей грех жаловаться. Мы с медалью! Перед гонкой было ощущение, что возможны сюрпризы. Его преподнесли немки. Я, кстати, только на награждении узнала, что они выиграли. Молодцы, мы за них всегда радуемся. Олимпиада для меня закончена. Я счастлива!
Золото у сборной Германии, второе место досталось Швеции.
Но не все так рады бронзовой медали — Александр Большунов и Александр Терентьев сегодня также на третьем месте в командном спринте. Гонка проходила очень плотно и напряженно — между каждой командой разница во времени составляла буквально две секунды! Но это не помешало наших олимпийским чемпионам взять новую медаль.
Больше всего результатами эстафеты был не доволен Александр Большунов — ведь он уже становился олимпийским чемпионом в скиатлоне и брал серебро в лыжных гонках. Возможно, именно поэтому Большунов не поздравил Терентьева с победой и оставил его в одиночестве после финиша. Вот такая олимпийская драма.
Еще одна бронза — у Ильи Бурова в лыжной акробатике. Сегодня он стал двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.
Победу одержал Ци Гуанпу из сборной Китая. Второе место занял украинец Александр Абраменко.
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр. Наши хоккеисты обыграли Данию со счетом 3:1. Несмотря на то, что датчане сегодня брали большинством на поле, российские хоккеисты хорошо играли — решающим стал удар Никиты Нестерова прямо в ворота противника. Подробнее о том, как проходил матч — читайте здесь.
СЮЖЕТ
В шорт-треке на эстафете в 5000 метров сегодня не везет: наши спортсмены не смогли пройти в финал и заняли утешительное 4-ое место.
В горнолыжке также остались без медалей: Александр Хорошилов занял лишь 10-ое место, Александр Андриенко пришел 26-м, а лыжник Иван Кузнецов вовсе не финишировал.
По итогам дня копилка сборной ОКР выглядит так: 4-е золотых медали, 8 серебряных и 12 бронзовых. Мы на 9-м месте в общем медальном зачете. Лидерство сохраняется за сборной Норвегии — у них 13 золотых медалей.