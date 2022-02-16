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Биатлонистки взяли серебро, а уставшие лыжники — бронзу. Как прошел 12-й день Игр для нашей сборной

Медалей много, но среди них ни одного золота

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Трогательное фото наших биатлонисток после финиша

Трогательное фото наших биатлонисток после финиша

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Двенадцатый день Олимпийских игр выдался не самым легким для сборной России: наши спортсмены физически и морально вымотались и показывают не самые лучшие результаты. По итогам дня мы взяли несколько медалей — рассказываем, какие.

В медальной копилке ОКР — серебро! Сегодня для нас старалась команда биатлонисток в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной. Кристина Резцова поделилась своими впечатлениями после эстафетной гонки.

— Невозможно быть недовольным медалью. Мы конечно же настраивались на «золото». Но и эту серебряную медаль наша команда действительно заслужила. Я довольна своим этапом.

Спортсменки допустили ошибку при стрельбе и ушли на штрафной круг, как итог — победа досталась сборной Швеции, третьими стали спортсменки из Германии.

Столько радости и эмоций на награждении!

Столько радости и эмоций на награждении!

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В женском командном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева выиграли бронзу. Лыжницы удовлетворены третьим местом, даже не смотря на то, что ранее брали золото — тоже в командном туре.

— Конечно, хотелось уехать из Пекина двукратной Олимпийской чемпионкой, но бронза — тоже хорошо — говорит Юлия Ступак. — После двух четвёртых мест на чемпионатах мира нам с Наташей грех жаловаться. Мы с медалью! Перед гонкой было ощущение, что возможны сюрпризы. Его преподнесли немки. Я, кстати, только на награждении узнала, что они выиграли. Молодцы, мы за них всегда радуемся. Олимпиада для меня закончена. Я счастлива!

Финиш Непряевой

Финиш Непряевой

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Золото у сборной Германии, второе место досталось Швеции.

Радость, которую трудно передать словами

Радость, которую трудно передать словами

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Но не все так рады бронзовой медали — Александр Большунов и Александр Терентьев сегодня также на третьем месте в командном спринте. Гонка проходила очень плотно и напряженно — между каждой командой разница во времени составляла буквально две секунды! Но это не помешало наших олимпийским чемпионам взять новую медаль.

Больше всего результатами эстафеты был не доволен Александр Большунов — ведь он уже становился олимпийским чемпионом в скиатлоне и брал серебро в лыжных гонках. Возможно, именно поэтому Большунов не поздравил Терентьева с победой и оставил его в одиночестве после финиша. Вот такая олимпийская драма.

Но на церемонию награждения лыжники вышли уже вместе

Но на церемонию награждения лыжники вышли уже вместе

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Еще одна бронза — у Ильи Бурова в лыжной акробатике. Сегодня он стал двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Победу одержал Ци Гуанпу из сборной Китая. Второе место занял украинец Александр Абраменко.

Илья Буров уже брал бронзу на Играх в 2018 году

Илья Буров уже брал бронзу на Играх в 2018 году

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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр. Наши хоккеисты обыграли Данию со счетом 3:1. Несмотря на то, что датчане сегодня брали большинством на поле, российские хоккеисты хорошо играли — решающим стал удар Никиты Нестерова прямо в ворота противника. Подробнее о том, как проходил матч — читайте здесь.

Полуфинальная игра состоится 18 февраля

Полуфинальная игра состоится 18 февраля

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СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

В шорт-треке на эстафете в 5000 метров сегодня не везет: наши спортсмены не смогли пройти в финал и заняли утешительное 4-ое место.

В горнолыжке также остались без медалей: Александр Хорошилов занял лишь 10-ое место, Александр Андриенко пришел 26-м, а лыжник Иван Кузнецов вовсе не финишировал.

По итогам дня копилка сборной ОКР выглядит так: 4-е золотых медали, 8 серебряных и 12 бронзовых. Мы на 9-м месте в общем медальном зачете. Лидерство сохраняется за сборной Норвегии — у них 13 золотых медалей.

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