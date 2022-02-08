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Три бронзы и ни одного золота: как наши спортсмены провели четвертый день Олимпиады

Насыщенный, но не самый удачный вторник для сборной ОКР

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как наш сноубордист любуется своей медалью

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как наш сноубордист любуется своей медалью

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Четвертый день Олимпиады не оставил наших ребят без медалей, но среди них, к сожалению, нет наград высшей пробы. Рассказываем о тех, кто сегодня отличился.

В сноуборде у нас бронза! Ее взял 35-летний Вик Уайлд и по-настоящему спас команду от провала: коллега Уайлда Андрей Соболев выбыл в квалификации, а Дмитрий Карлагачев вовсе не стартовал. Победу в итоге одержал Бенджамин Карл из сборной Австралии.

После выступления Уайлд признался, что подумает о том, продолжать ли ему карьеру

После выступления Уайлд признался, что подумает о том, продолжать ли ему карьеру

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Еще одна бронза — на этот раз от Александра Терентьева — в лыжном спринте на 1,5 километра. Он уступил победителю всего 1,31 секунды. Золото взял трехкратный олимпийский чемпиона Йоханнес Клебо из Норвегии — его время 58,06. Лыжник Артем Мальцев финишировал лишь пятым (+3,59).

— Чувствую себя прекрасно и очень счастлив. Клебо очень силен, и чтобы его обыграть, надо еще много тренироваться, — делится впечатлениями Александр Терентьев.

Исторические победы продолжились у женщин: саночница Татьяна Иванова взяла первую за 42 года медаль для России в этом виде спорта. Пока, правда, бронзовую. Но и это — повод для гордости. В прошлом году во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае Иванова получила сложнейший перелом ноги, ее участие в пекинских Играх было под вопросом. Но спортсменка не просто вышла на старт, но и завоевала медаль.

Татьяна Иванова и ее бронзовая олимпийская медаль

Татьяна Иванова и ее бронзовая олимпийская медаль

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Российские фигуристы не радуют. Еще вчера наш Марк Кондратюк был лучшим и завоевал командное золото, а сегодня по итогам короткой программы у него 15-е место. Лучше него выступил Евгений Семененко, он стал седьмым.


Кондратюк откатал короткую программу с ошибками: грязно выполнил четверной тулуп, в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. Всё это он объяснил опустошением после победы.

— Прокатом недоволен, он был ужасный и с ошибками. Олимпийское золото — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли, но это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься из-за этого, — комментирует свое выступление Марк Кондратюк. — Я вообще пока не думаю, что я победитель. Только когда докатаю личный турнир, можно будет радоваться или грустить. А сейчас надо собираться и постараться реабилитироваться. После такого эмоционального подъема, конечно, не просто выступать. Чувствую внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Но когда выходил на лед, просто не думал об этом.

В соревнованиях победил Нэтан Чен — трехкратный чемпион мира. Американец набрал 113,97 балла — это новый мировой рекорд.

Пожелаем Кондратюку успехов в финале!

Пожелаем Кондратюку успехов в финале!

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В лыжном фристайле Анастасия Таталина заняла 10-е место. Золото Олимпиады достается китаянке Айлин Гу — у нее 188,25 балла.

Сноубордистки дошли до 1/8, но не выиграли. София Надыршина финишировала со временем 1.27,22, Полина Смоленцова — 1.28,16. Победительницей стала чешская спортсменка Эстер Ледецка.

В мужском биатлоне победа ускользнула в последние минуты: Максим Цветков из-за одного промаха упустил золото и на три секунды отстал от бронзы — он приехал четвертым (+34,9). Золото — у француза Кантена Фийон Майе (48.47,4).

Российский конькобежец Сергей Трофимов пришел седьмым. Ньёс Кьелад из Нидерландов пришел первым (время — 1:43.21) и установил новый олимпийский рекорд.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

По итогам четвертого олимпийского дня у сборной ОКР — 10 медалей: две золотых, три серебряных и пять бронзовых. В медальном зачете за сутки со 2-го места мы спустились на 7-е. В тройке лучших стран продолжает лидировать Швеция (4 золота), на второе место поднялись Нидерланды, третье место — у сборной Китая.

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