Три бронзы и ни одного золота: как наши спортсмены провели четвертый день Олимпиады

Четвертый день Олимпиады не оставил наших ребят без медалей, но среди них, к сожалению, нет наград высшей пробы. Рассказываем о тех, кто сегодня отличился.
В сноуборде у нас бронза! Ее взял
Еще одна бронза — на этот раз от Александра Терентьева — в лыжном спринте на 1,5 километра. Он уступил победителю всего 1,31 секунды. Золото взял трехкратный олимпийский чемпиона Йоханнес Клебо из Норвегии — его время 58,06. Лыжник Артем Мальцев финишировал лишь пятым (+3,59).
— Чувствую себя прекрасно и очень счастлив. Клебо очень силен, и чтобы его обыграть, надо еще много тренироваться, — делится впечатлениями Александр Терентьев.
Исторические победы продолжились у женщин: саночница Татьяна Иванова взяла первую за
Российские фигуристы не радуют. Еще вчера наш Марк Кондратюк был лучшим и завоевал командное золото, а сегодня по итогам короткой программы у него
Кондратюк откатал короткую программу с ошибками: грязно выполнил четверной тулуп, в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. Всё это он объяснил опустошением после победы.
— Прокатом недоволен, он был ужасный и с ошибками. Олимпийское золото — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли, но это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься из-за этого, — комментирует свое выступление Марк Кондратюк. — Я вообще пока не думаю, что я победитель. Только когда докатаю личный турнир, можно будет радоваться или грустить. А сейчас надо собираться и постараться реабилитироваться. После такого эмоционального подъема, конечно, не просто выступать. Чувствую внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Но когда выходил на лед, просто не думал об этом.
В соревнованиях победил Нэтан Чен — трехкратный чемпион мира. Американец набрал 113,97 балла — это новый мировой рекорд.
В лыжном фристайле Анастасия Таталина заняла
Сноубордистки дошли до 1/8, но не выиграли. София Надыршина финишировала со временем 1.27,22, Полина Смоленцова — 1.28,16. Победительницей стала чешская спортсменка Эстер Ледецка.
В мужском биатлоне победа ускользнула в последние минуты: Максим Цветков из-за одного промаха упустил золото и на три секунды отстал от бронзы — он приехал четвертым (+34,9). Золото — у француза Кантена Фийон Майе (48.47,4).
Российский конькобежец Сергей Трофимов пришел седьмым. Ньёс Кьелад из Нидерландов пришел первым (время — 1:43.21) и установил новый олимпийский рекорд.
СЮЖЕТ
По итогам четвертого олимпийского дня у сборной ОКР —