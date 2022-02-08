Три бронзы и ни одного золота: как наши спортсмены провели четвертый день Олимпиады

Четвертый день Олимпиады не оставил наших ребят без медалей, но среди них, к сожалению, нет наград высшей пробы. Рассказываем о тех, кто сегодня отличился.

В сноуборде у нас бронза! Ее взял 35-летний Вик Уайлд и по-настоящему спас команду от провала: коллега Уайлда Андрей Соболев выбыл в квалификации, а Дмитрий Карлагачев вовсе не стартовал. Победу в итоге одержал Бенджамин Карл из сборной Австралии.