Новосибирские альпинисты провели тренировку на заледеневшей водонапорной башне — 15 завораживающих кадров

В воскресенье, 30 января, в Новосибирске альпинисты провели тренировку на льду водонапорной башни. В течение 5 часов они отрабатывали навыки ледолазания на вышке высотой 25 метров. Фотограф НГС побывал на тренировке — показываем впечатляющие фотографии.

— Занимались ледолазанием на вышке в области. Это тренировка из разряда альпинизма. Были и новички, и те, кто ходит в горы, — они отрабатывали физические навыки. Все тренировки проходят со страховкой, под присмотром. Это безопасно: когда у человека есть страховка, он не может упасть, просто повиснет на страховке, — пояснил НГС руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.