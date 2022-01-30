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Новосибирские альпинисты провели тренировку на заледеневшей водонапорной башне — 15 завораживающих кадров

Некоторые покоряли лед впервые

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Такие тренировки проходят в Новосибирске регулярно

Такие тренировки проходят в Новосибирске регулярно

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В воскресенье, 30 января, в Новосибирске альпинисты провели тренировку на льду водонапорной башни. В течение 5 часов они отрабатывали навыки ледолазания на вышке высотой 25 метров. Фотограф НГС побывал на тренировке — показываем впечатляющие фотографии.

— Занимались ледолазанием на вышке в области. Это тренировка из разряда альпинизма. Были и новички, и те, кто ходит в горы, — они отрабатывали физические навыки. Все тренировки проходят со страховкой, под присмотром. Это безопасно: когда у человека есть страховка, он не может упасть, просто повиснет на страховке, — пояснил НГС руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.

Всего на тренировку пришли <nobr class="_">7 человек</nobr>

Всего на тренировку пришли 7 человек

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Высота вышки — <nobr class="_">25 метров,</nobr> но для лазания доступно только <nobr class="_">15 метров</nobr>

Высота вышки — 25 метров, но для лазания доступно только 15 метров

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Башня находится в Новосибирской области

Башня находится в Новосибирской области

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Зимой она покрывается коркой льда и подходит для альпинистских тренировок

Зимой она покрывается коркой льда и подходит для альпинистских тренировок

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Сегодня кто-то впервые пробовал такой спорт

Сегодня кто-то впервые пробовал такой спорт

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У всех участников было специальное снаряжение: ледорубы в руках и кошки на ботинках

У всех участников было специальное снаряжение: ледорубы в руках и кошки на ботинках

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Все спортсмены тренируются со специальной страховкой

Все спортсмены тренируются со специальной страховкой

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Перед подъемом полностью готовят необходимую страховку

Перед подъемом полностью готовят необходимую страховку

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Всего тренировка заняла около <nobr class="_">5 часов</nobr>

Всего тренировка заняла около 5 часов

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Сегодня участникам тренировки повезло с погодой: было солнечно

Сегодня участникам тренировки повезло с погодой: было солнечно

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Так водонапорная башня выглядит со стороны

Так водонапорная башня выглядит со стороны

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Ледолазные ботинки с кошками вблизи

Ледолазные ботинки с кошками вблизи

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Подобные тренировки важны перед серьезными восхождениями

Подобные тренировки важны перед серьезными восхождениями

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При этом попробовать силы могли участники с разным уровнем подготовки

При этом попробовать силы могли участники с разным уровнем подготовки

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Такие тренировки проходят в Новосибирске регулярно. Прошлой весной, например, альпинисты покоряли башню недалеко от Академгородка.

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альпинизмледолазание
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