Нахимичили: в Академгородке раскрашивали бактерии и ставили опыты прямо на улице — как проходила химбиоярмарка
Школьники и все желающие поучаствовали в экспериментах
Толпы людей, переливающиеся на солнце стеклянные колбочки с растворами разных цветов, невидимые чернила, ядовитые растения, мыши и змеи. Магия? Нет, наука. 4 августа в Академгородке участники Летней школы СУНЦ НГУ и остальные желающие собрались у главного корпуса школы, чтобы поучаствовать в химико-биологической ярмарке. На мероприятии представлены различные химические и биологические опыты, которые проводят на открытом воздухе. Посмотреть увлекательные эксперименты отправилась журналист Ирина Баранова.
Ученые что-то смешивают, поджигают — и вот в небо поднимается дым. Еще спустя пару действий пустой листок становится яркой вывеской события — это проявляются невидимые чернила. Ярмарка стартовала.
Каждый из участников находит то, что ему по душе. Кому-то нравится наблюдать за животными, кому-то — раскрашивать бактерии, а кто-то, не отходя от площадки химиков, наблюдает за новыми опытами.
— Наша ярмарка традиционная, — поделился один из организаторов, заместитель директора по биологии в Летней школе — 2022 Степан Черданцев. — Традиция началась восемь лет назад, когда заместитель директора по биологии Летней школы — 2014 Татьяна Александровна Шнайдер ввела это мероприятие. Оно сохранилось до сих пор, только к нам присоединились химики. В позапрошлом году химическая ярмарка проводилась в другой день, но, начиная с прошлого года, мы вместе, как единое целое.
Степан — организатор ярмарки с 2017 года. С того времени ярмарка значительно выросла: появилось больше станций, больше опытов.
Событие подготавливали преподаватели Летней школы СУНЦ НГУ, а также приглашенные ученые и волонтеры. Некоторые из них приехали из других городов.
Организовать химбио ярмарку — это долгий труд. Преподаватели Летней школы начали готовиться к ней ещё за две недели. Химики искали оборудование, подбирали реактивы. У биологов же подготовка заняла меньше времени. И те, и другие ученые придумывали новые опыты, чтобы сделать ярмарку интереснее для всех участников.
Например, появились станции микробиологии. Одна из них — это уголок микромира, где каждый может принести всё что угодно и посмотреть это под большим увеличением. Ребята и взрослые с интересом рассматривают листики и муравьев.
— Мы обучаем, как муравья положить правильно, как настраивать резкость. Любой человек может принести всё что угодно, мы ему поможем разобраться.
А вот Центр реабилитации диких животных уже не первый год участвует в ярмарке. Волонтеры и животные становились частью этого события еще до пандемии.
— Мы лечим диких животных, — поделилась одна из волонтеров центра. — Не всех, конечно. Например, крупных зайцев, лисиц, волков, медведей мы принять не в состоянии, потому что мы — центр маленький, у нас нет ресурсного хозяйства. Мы живем исключительно на пожертвования от добрых людей. В этом году у нас представлены живые волонтеры: императорский удав, полоз маисовый и тихоокеанский карликовый удав. Еще есть птичка — сокол пустельга. Это наши волонтеры, которые постоянно участвуют в разных мероприятиях. Если кто-то желает с ними сфотографироваться, может что-нибудь нам пожертвовать или купить сувенир.
Химики представили много интересных опытов. Например, на станции «Лавка художников» рассказывали и показывали, как проявить невидимые чернила двумя разными способами: химическим (при помощи раствора) и термическим (при помощи температуры).
В этом году на ярмарку пришло больше участников, чем в предыдущие несколько лет. Около каждой станции — толпы людей. Каждый из них интересуется наукой.
— Я на таком мероприятии впервые, — рассказал Макар, один из посетителей ярмарки. — Не нравится, что очень много людей. Получается, не везде я могу посмотреть. А если вместился, то интересно. Мне больше всего понравилась станция художников и станция про социальные расстройства, где с помощью мышей объясняли работу психики человека.
— Много людей, и места практически нет. Остальное очень классно, — подтвердила слова Макара его подруга Ева.
Есть и те, кто приходят на ярмарку далеко не в первый раз. Надежда — мама двух организаторов. Одна из которых занимается микробиологией, а вторая работает с вулканами на химической ярмарке.
— Впечатления от ярмарки всегда хорошие, — поделилась Надежда. — Я сама педагог. У меня здесь семеро учеников в летке [Летней школе], поступают в ФМШ. Я считаю, такие мероприятия мотивируют детей, развивают интерес к науке и, возможно, к определенным предметам, например, к химии и биологии. Помогает именно практикоориентированность, сами опыты, ведь это то, что заинтересует детей вместо сухой теории.
Участники мероприятия — взрослые и дети разных возрастов. Юный Радимир пришел на мероприятие с мамой:
— Больше всего меня заинтересовало то, что я очень люблю химию и природу люблю. Тут и биология, и химия, и всё остальное разнообразие. Много всего интересного узнал, увидел много разных опытов.
В будущем мальчик хочет стать геологом или химиком.
Мама Радимира Екатерина тоже довольна ярмаркой:
— Это очень интересно, что дети разных возрастов и взрослые могут прикоснуться к науке таким живым способом. В одном месте всё сразу трудно собрать. Формат в принципе популярен, но когда это делают молодые ребята, рассказывают с горящими глазами, это очень интересно.
Ранее мы отправились в Институт химической биологии и фундаментальной химии СО РАН, чтобы выяснить, как ученые разрабатывают и тестируют на мышах лекарство от рака.