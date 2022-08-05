Нахимичили: в Академгородке раскрашивали бактерии и ставили опыты прямо на улице — как проходила химбиоярмарка

Ученые что-то смешивают, поджигают — и вот в небо поднимается дым. Еще спустя пару действий пустой листок становится яркой вывеской события — это проявляются невидимые чернила. Ярмарка стартовала.



Каждый из участников находит то, что ему по душе. Кому-то нравится наблюдать за животными, кому-то — раскрашивать бактерии, а кто-то, не отходя от площадки химиков, наблюдает за новыми опытами.



— Наша ярмарка традиционная, — поделился один из организаторов, заместитель директора по биологии в Летней школе — 2022 Степан Черданцев. — Традиция началась восемь лет назад, когда заместитель директора по биологии Летней школы — 2014 Татьяна Александровна Шнайдер ввела это мероприятие. Оно сохранилось до сих пор, только к нам присоединились химики. В позапрошлом году химическая ярмарка проводилась в другой день, но, начиная с прошлого года, мы вместе, как единое целое.

