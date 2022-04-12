Космонавт из Кузбасса вошел в программу по вылету на Марс
Об этом сообщил губернатор Кемеровской области
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что уроженец региона Александр Гребенкин попал в программу по вылету на Марс.
Об этом губернатор сказал в ходе пресс-конференции о праздновании Дня космонавтики «Ночь Юрия Гагарина» в КузГТУ.
— Наш земляк Александр Гребенкин стал новым членом новой группы по подготовке задачи по вылету на Марс, — сказал Цивилев.
В свою очередь представитель Роскосмоса Дмитрий Шишкин уточнил, что существует информационный портал, на котором перечислен список требований к будущим космонавтам. Он добавил, что отбор очень серьезный, поэтому стать им может далеко не каждый.
По данным Роскосмоса, уроженец Мысков
Ранее сообщалось, что новосибирский космонавт Анна Кикина, единственная в России женщина-космонавт, может установить рекорд по пребыванию россиянок в космосе. Это следовало из программы полета Международной космической станции, которая появилась в распоряжении РИА Новости.