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Космонавт из Кузбасса вошел в программу по вылету на Марс

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области

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О том, что Александр Гребенкин попал в программу, стало известно во время пресс-конференции в Кемерове

О том, что Александр Гребенкин попал в программу, стало известно во время пресс-конференции в Кемерове

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что уроженец региона Александр Гребенкин попал в программу по вылету на Марс.

Об этом губернатор сказал в ходе пресс-конференции о праздновании Дня космонавтики «Ночь Юрия Гагарина» в КузГТУ.

— Наш земляк Александр Гребенкин стал новым членом новой группы по подготовке задачи по вылету на Марс, — сказал Цивилев.

В свою очередь представитель Роскосмоса Дмитрий Шишкин уточнил, что существует информационный портал, на котором перечислен список требований к будущим космонавтам. Он добавил, что отбор очень серьезный, поэтому стать им может далеко не каждый.

По данным Роскосмоса, уроженец Мысков 40-летний Александр Гребенкин в 2018 году стал одним из восьми пилотов, попавших в отряд космонавтов по итогам полуторалетнего отбора. Вместе с ним в группу попал другой сибиряк — 36-летний Сергей Микаев.

Ранее сообщалось, что новосибирский космонавт Анна Кикина, единственная в России женщина-космонавт, может установить рекорд по пребыванию россиянок в космосе. Это следовало из программы полета Международной космической станции, которая появилась в распоряжении РИА Новости.

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