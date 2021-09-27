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Единственная в России женщина-космонавт из Новосибирска собирается побить рекорд пребывания в космосе

Полет планируют в 2022 году

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Анна Кикина получила квалификацию «космонавт-испытатель» в 2014 году

Анна Кикина получила квалификацию «космонавт-испытатель» в 2014 году

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Анна Кикина может установить рекорд пребывания россиянок в космосе в 2023 году

Новосибирский космонавт Анна Кикина, единственная в России женщина-космонавт, может установить рекорд по пребыванию россиянок в космосе. Это следует из программы полета Международной космической станции, которая появилась в распоряжении РИА Новости.

Полет Кикиной планируется осенью 2022 года. Согласно программе, девушка полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней — до 18 марта 2023 года.

Сейчас российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой — в конце 90-х она совершила два полета на орбитальной станции «Мир» суммарной длительностью 178 дней. Мировой рекорд — у американки Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС провела в космосе 666 дней.

Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году защитила диплом по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, позже получила диплом экономиста-менеджера по специальности «экономика и управление на предприятии (транспорта)». Прошла курсы МЧС, имеет удостоверение спасателя. Работала программным директором «Радио-Сибирь Алтай». В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014 году решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

В 2019 году Анна Кикина рассказала НГС о том, как она уже несколько лет готовится к своему первому полету в космос и как начиналась ее карьера.

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Анна Кикинакосмос«Роскосмос»
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