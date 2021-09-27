Единственная в России женщина-космонавт из Новосибирска собирается побить рекорд пребывания в космосе

Анна Кикина может установить рекорд пребывания россиянок в космосе в 2023 году
Новосибирский космонавт Анна Кикина, единственная в России женщина-космонавт, может установить рекорд по пребыванию россиянок в космосе. Это следует из программы полета Международной космической станции, которая появилась в распоряжении РИА Новости.
Полет Кикиной планируется осенью 2022 года. Согласно программе, девушка полетит на корабле «Союз
Сейчас российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой — в конце
Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Родилась
В 2019 году Анна Кикина рассказала НГС о том, как она уже несколько лет готовится к своему первому полету в космос и как начиналась ее карьера.