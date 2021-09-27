Единственная в России женщина-космонавт из Новосибирска собирается побить рекорд пребывания в космосе

Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году защитила диплом по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях» в Новосибирской государственной академии водного транспорта, позже получила диплом экономиста-менеджера по специальности «экономика и управление на предприятии (транспорта)». Прошла курсы МЧС, имеет удостоверение спасателя. Работала программным директором «Радио-Сибирь Алтай». В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014 году решением МВКК рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.



В 2019 году Анна Кикина рассказала НГС о том, как она уже несколько лет готовится к своему первому полету в космос и как начиналась ее карьера.