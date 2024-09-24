Федорин день: почему 24 сентября не принято ходить в баню и подавать блюда из картошки

Молодой семье не стоит подавать гостям блюда из картошки, это может привести к ссорам Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











24 сентября Православная Церковь отмечает день памяти преподобной Феодоры Александрийской. В народном календаре этот день известен как Федорины вечерки, Федорины посиделки или Федоры-обдёры. Изучаем традиции и обычаи праздника и рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

История праздника

Феодора, жившая в V веке, была счастлива в браке. Но ее красота привлекла внимание богатого горожанина, который, соблазнив ее ложными обещаниями, склонил ее к греху. Охваченная раскаянием, она подвергала себя суровым испытаниям, чтобы искупить свою вину. Вдохновленная историей Марии Магдалины, Феодора решила уйти в монастырь, но, чтобы избежать встречи с мужем, переоделась мужчиной и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Ее супруг, узнав после смерти жены о ее подвиге, также принял постриг в том же монастыре.

На Руси день Феодоры считался третьим днем осени, когда лето окончательно уходило, и начиналась дождливая пора.

Что можно и нельзя делать в этот день

Молодой семье не стоит подавать гостям блюда из картошки, это может привести к ссорам Незамужним девушкам не следует носить испачканную одежду, это может сулить неудачный брак День считается неудачным для сватовства Не следует ходить в баню и мыть голову — это может привести к неудачам в любви Нельзя врать, обманывать и сплетничать Нельзя собирать и склеивать разбитую посуду — это приведет к ссорам Не следует поднимать что либо на дороге Не стоит начинать новые дела и совершать крупные покупки

Приметы погоды