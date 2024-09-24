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Религия Федорин день: почему 24 сентября не принято ходить в баню и подавать блюда из картошки

Федорин день: почему 24 сентября не принято ходить в баню и подавать блюда из картошки

Изучаем традиции и обычаи праздника

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9 комментариев

Молодой семье не стоит подавать гостям блюда из картошки, это может привести к ссорам

24 сентября Православная Церковь отмечает день памяти преподобной Феодоры Александрийской. В народном календаре этот день известен как Федорины вечерки, Федорины посиделки или Федоры-обдёры. Изучаем традиции и обычаи праздника и рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

История праздника

Феодора, жившая в V веке, была счастлива в браке. Но ее красота привлекла внимание богатого горожанина, который, соблазнив ее ложными обещаниями, склонил ее к греху. Охваченная раскаянием, она подвергала себя суровым испытаниям, чтобы искупить свою вину. Вдохновленная историей Марии Магдалины, Феодора решила уйти в монастырь, но, чтобы избежать встречи с мужем, переоделась мужчиной и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Ее супруг, узнав после смерти жены о ее подвиге, также принял постриг в том же монастыре.

На Руси день Феодоры считался третьим днем осени, когда лето окончательно уходило, и начиналась дождливая пора.

Что можно и нельзя делать в этот день

  1. Молодой семье не стоит подавать гостям блюда из картошки, это может привести к ссорам

  2. Незамужним девушкам не следует носить испачканную одежду, это может сулить неудачный брак

  3. День считается неудачным для сватовства

  4. Не следует ходить в баню и мыть голову — это может привести к неудачам в любви

  5. Нельзя врать, обманывать и сплетничать

  6. Нельзя собирать и склеивать разбитую посуду — это приведет к ссорам

  7. Не следует поднимать что либо на дороге

  8. Не стоит начинать новые дела и совершать крупные покупки

Приметы погоды

  1. Хороший урожай озимых предвещает богатый урожай в следующем году.

  2. Летящие пчелы — признак поздней зимы.

  3. Дождь — предвестник солнечной и теплой погоды.

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Комментарии
9
Smykson
1 час
Так что важнее людям: работать на благо себя и своих близких или почитать сказочных персонажей? Про преподобного Колобка ничего в святцах не написано?
МАРГО
13 минут
А в чём заключался её подвиг то? Скрыться от мужа и уйти в монастырь после совершённого греха? Меня бы мой никогда не простил, даже, если бы трижды ушла в мужской монастырь))
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