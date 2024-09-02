Воздвижение Креста Господня и Рождение Богородицы: какие праздники отметят верующие в сентябре — календарь

В сентябре верующие отмечают десятки православных праздников. В первый месяц осени будет сразу несколько важных событий. А именно: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Также в сентябре будет и несколько дней постов. Непродолжительных, но с определенными ограничениями.

В карточках ниже собрали православные праздники сентября с датами.

Незаметно и неизбежно подкралась к нам осень. Порадует ли сентябрь тюменцев теплом? По прогнозам центра «ФОБОС», первая половина сентября в нашем регионе будет теплой. Температура будет достигать даже +19–22 градусов. Но солнечные дни продержатся недолго. По средним данным «Яндекс» за 10 лет, сентябрь — самый дождливый месяц в году. Так что большая часть дней будет пасмурной.

На этих выходных каждый из нас совершит маленькое путешествие из лета в осень, хотим мы того или нет. Тосковать по этому поводу настоятельно не рекомендуем, а вот решить, как проведете эти субботу и воскресенье, очень даже советуем. Вариантов много, что, конечно, очень хорошо. А выбрать, куда сходить и что посмотреть, вам поможет удобная еженедельная афиша .

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