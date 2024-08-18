Яблочный Спас, или Преображение Господне: что обязательно сделать 19 августа, чтобы год был хорошим, — приметы

Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

19-го августа православные отмечают один из главных праздников — Преображение Господне. Он связан с библейскими событиями, когда Иисус Христос впервые явил своим ученикам, апостолам, божественную сущность. Отсюда и официальное название церковного праздника — Преображение Господне. В народе он получил название Яблочный Спас. 72.RU рассказывает, какие поверья и традиции связаны с этим днем.



В видео выше кратко рассказываем о самых главных из них.



Что можно и что нельзя делать

В этот день верующие с корзинками яблок отправлялись на богослужения, где освящали фрукты и благодарили Бога за урожай. После они угощали плодами или блюдами из них своих близких, друзей, соседей. А также непременно делились с нищими и нуждающимися.



Яблоки в старину считались символами финансового благополучия. Люди верили, если купить плоды утром на церковной ярмарке, освятить их в церкви, то в доме обязательно будет достаток. Люди на Руси воспринимали этот день как повод избавиться от пороков, вредных привычек и начать новую жизнь. В этот день старались одеться во всё светлое.

Как и во многие другие православные праздники, 19 августа нельзя ссориться, сквернословить, переедать и пить много алкоголя. Также стоит отказаться от дальних поездок и шумных застолий. В старину была примета, что две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь год. Главное — не сгонять их, а позволить улететь самим. Нельзя также убивать других насекомых — комаров, мошек, жуков. Это считается плохой приметой.

Приметы на погоду

Если пошел дождь, значит, зима будет влажной и холодной. А вот если день выдался ясным, то осень будет теплой, а зима снежной. Если же дует сильный ветер, то жди морозы зимой. О холодном начале зимы говорило и множество скворцов на деревьях. А если в этот день начинали желтеть листья, то значит, скоро наступят холода.