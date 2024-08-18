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Религия Яблочный Спас, или Преображение Господне: что обязательно сделать 19 августа, чтобы год был хорошим, — приметы

Яблочный Спас, или Преображение Господне: что обязательно сделать 19 августа, чтобы год был хорошим, — приметы

Рассказываем о главных традициях и поверьях

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3 комментария

19-го августа православные отмечают один из главных праздников — Преображение Господне. Он связан с библейскими событиями, когда Иисус Христос впервые явил своим ученикам, апостолам, божественную сущность. Отсюда и официальное название церковного праздника — Преображение Господне. В народе он получил название Яблочный Спас. 72.RU рассказывает, какие поверья и традиции связаны с этим днем.

В видео выше кратко рассказываем о самых главных из них.

Что можно и что нельзя делать

В этот день верующие с корзинками яблок отправлялись на богослужения, где освящали фрукты и благодарили Бога за урожай. После они угощали плодами или блюдами из них своих близких, друзей, соседей. А также непременно делились с нищими и нуждающимися.

Яблоки в старину считались символами финансового благополучия. Люди верили, если купить плоды утром на церковной ярмарке, освятить их в церкви, то в доме обязательно будет достаток. Люди на Руси воспринимали этот день как повод избавиться от пороков, вредных привычек и начать новую жизнь. В этот день старались одеться во всё светлое.

Как и во многие другие православные праздники, 19 августа нельзя ссориться, сквернословить, переедать и пить много алкоголя. Также стоит отказаться от дальних поездок и шумных застолий. В старину была примета, что две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь год. Главное — не сгонять их, а позволить улететь самим. Нельзя также убивать других насекомых — комаров, мошек, жуков. Это считается плохой приметой.

Приметы на погоду

Если пошел дождь, значит, зима будет влажной и холодной. А вот если день выдался ясным, то осень будет теплой, а зима снежной. Если же дует сильный ветер, то жди морозы зимой. О холодном начале зимы говорило и множество скворцов на деревьях. А если в этот день начинали желтеть листья, то значит, скоро наступят холода.

На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. В августе православные отметят сразу несколько главных праздников: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Около двух недель продлится и Успенский пост. Главные события собрали в одном православном календаре на август 2024 года.

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Народные приметы Яблочный Спас Православный праздник
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Комментарии
3
ПРО
18 августа 2024, 21:03
"19 августа нельзя ссориться, сквернословить, переедать и пить много алкоголя" - т.е. по канону в другие дни можно, а в этот нельзя! Лицемерие!
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
18 августа 2024, 21:30
Я люблю канпот с яблок, с любых ранеток или больших без разницы.
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