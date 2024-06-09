Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь

Настасья Медведева Журналист

В церквях всегда есть пожилые женщины, которые любят раздавать советы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Наша страна — многоконфессиональная, да и вообще в современном мире многие с интересом изучают другие религии и традиции разных народов, познавая религиозные места. Но не всегда процесс погружения в религию проходит гладко, и виной всему слишком активные прихожанки. Корреспондент НГС Настасья Медведева рассказала о своем местами странном, а местами печальном опыте посещения православных храмов и объяснила, почему ей ближе буддистские дацаны. Далее — от первого лица.



«В церкви так не сидят»

— Я не считаю себя глубоко верующим человеком. Скорее, у меня есть некое общее представление о том, что все в этом мире организовано не просто так и кто-то или что-то (вселенная, судьба, некое божество, инопланетный сверхразум) стоит за всем этим. Но, как и всех детей в нашей семье, меня крестили в возрасте примерно двух лет в православной церкви, назначили мне крестного и крестную. Но ровным счетом ничего из этого обряда я, естественно, в силу возраста не запомнила.



У меня есть православный крест, который я практически не ношу. Дома есть пара икон — семейные реликвии, которые достались от прабабушек и прадедушек, передаваясь по наследству. В церковь чаще всего я захожу по просьбе бабушки — чтобы поставить свечки за здравие всех живых и за упокой мертвых. А еще я очень люблю разглядывать архитектуру церквей и внутреннее убранство. Но каждый раз убеждаюсь, что заходить туда мне хочется все меньше.



Историй несколько. Последняя — в минувшую субботу. Я ездила к своим усопшим родным на кладбище — убрать прошлогодний мусор, обновить цветы. На обратном пути решила заглянуть в церковь, чтобы поставить свечи. После поездки на кладбище одежда на мне была не слишком по дресс-коду — удобные штаны и олимпийка. На входе в храм взяла платок и юбку на липучке, приготовленные для таких же нарушителей порядков. Взяла специальные листы, на которых нужно писать имена тех, за кого необходимо прочитать молитву «За здравие» и «За упокой», и спокойно села за письменный стол, стоящий там же.

Многие крещеные, но не глубоко верующие люди чувствуют себя в храмах растерянными и беспомощными Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Не успела я погрузиться в мысли о том, кого мне стоит вписать в записки, как ко мне подбежала сухонькая бабушка в светлом платочке, и довольно настойчиво склонилась надо мной.



— Вы что это делаете, девушка? В церкви вообще-то так не сидят, — зашептала она на ухо раздраженно.



Я подпрыгнула от неожиданности и устремила взгляд на свои ноги. Все в порядке — упрятаны в длинную юбку из гардероба храма. Что не так?



Старушка возмущенно отчитала меня: мол, негоже сидеть в церквях и храмах, сложив ногу на ногу. К слову, села я так на автомате и по привычке.



Вспомнила, что в детстве прабабушка строжилась на нас, правнуков, и запрещала сидеть за столом, положив ногу на ногу. Она говорила: «Нечего чертей качать на ногах». Но что тогда, что сейчас суть этого запрета мне непонятна. Разве что, в плане здоровья, чтобы предупредить варикозное расширение вен? Или, может, чтобы дети сидели за столом спокойно и не баловались. Церковь тут при чем? Как в ней следует сидеть? Непонятно. Ну да ладно.



«Не ходите тут»

Еще один случай произошел где-то пару лет назад, когда на Пасху я зашла в храм со своей постоянной миссией от бабушки. В центре красивого помещения располагался алтарь, а территория вокруг была устлана ковром и ничем не огорожена. Напомню, что в церквях и храмах мне очень нравится рассматривать убранство и архитектуру. В этот раз я тоже с наслаждением разглядывала иконостас, засматривалась на росписи на стенах и потолке. Как вдруг меня дернули за локоть со всей силы.



— Вы совсем с ума сошли? Тут ходить нельзя!, — сделала мне замечание еще одна местная старушка-божий одуванчик. На голове — традиционный платочек, в глазах сосредоточенность и укор.



Оказалось, я наступила на тот самый красный ковер вокруг алтаря. На мой вопрос: почему нельзя там ходить — ведь на нем не написано о запрете, никаких ограждений нет, а богу, должно быть, все равно, где ходит несмышленый прихожанин. Ответа я не услышала, однако, как бы то ни было, из храма вышла со слегка испорченным настроением — согласитесь, не очень приятно, когда ты и так чувствуешь себя в нестандартной обстановке неловко, а тебе еще и делают замечания в грубой форме.



«Так свечки не держат»

Однажды в церкви ко мне пристала местная бабушка в тот момент, когда я спокойно стояла возле подсвечника со свечой в руке и думала о том, чтобы у моих близких все было хорошо. Старушка подбежала ко мне и буквально выхватила свечу из руки.



— Ты что творишь? Так свечки в церкви не держат. Не надо с ними стоять. Их нужно сразу в подсвечник ставить, — заявила она, и тут же реализовала задуманное.

Оказывается, свечки ставить в церкви можно тоже только особым способом Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В другой раз к подсвечнику, куда я только поставила свечу, подошла проворная пожилая женщина «из местных», схватила мою свечу и потащила ее куда-то. На мой вопрос, куда и зачем, женщина буркнула, что свеча уже прогорела. Мои доводы о том, что она не стояла там и 2 минут, не сработали. Недоумению моему не было предела.



Резюмируем

Часто у меня вызывает раздражение и то, что эти же бабушки, когда их спрашиваешь о чем-то действительно важном для тебя, никогда не могут ответить на вопросы. Не знают, какому святому поставить свечку, если нужно, к примеру, о здравии, не могут объяснить озвученных ими же запретов. Когда я рассказывала эти истории кому-то из своих знакомых, со мной часто соглашались и тоже вспоминали подобные случаи, которые запомнились им в храмах. Судя по всему, вездесущие бабушки в храмах раздражают не только меня.

В такие моменты мне всегда приходит на ум буддистский дацан, в который мы как-то ездили с бывшим супругом — бурятом. Там мне многое понравилось, начиная от бууз в большой юрте и заканчивая уютной лужайкой вокруг территории. Но больше всего поразил лайт, с которым там все устроено. Открытые помещения несмотря на то, что ни одного ламы в них нет, общая обстановка спокойствия и неспешности.



— Да вы проходите, не стесняйтесь, — говорит нам улыбающаяся женщина. — Лам сейчас нет, но вы походите посмотрите. Тут много интересного.



Позже узнаем — это не местная смотрительница, а буддистка, которая приехала в Новосибирск и решила посетить местный дацан.



В помещениях дацана на месте, напоминающем алтарь, длинный стол, на котором навалены какие-то статуэтки, мелочь. Можно спокойно все рассматривать и трогать, никто не прибежит и не станет кричать, требовать убрать руки. Люди спокойно ходят, все изучают. У пришедших нет никакого страха, что кто-то может что-то сделать не так. После таких экскурсий мне порой хочется уйти к буддистам, хотя скорее всего я много о них не знаю.



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