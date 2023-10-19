«Речь не про каноны ислама». Разбираемся, что значит признание шоколада «Аленка» халяльным

Халяль теперь не только «Аленка»

Несмотря на то, что в Сети завирусились новости только о шоколадке с изображением милой девчушки на упаковке, на самом деле сертификат «Красному Октябрю» выдали на серийное производство и другой продукции. Например, конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», а также горького шоколада «Бабаевский» и «Элитный». Всего 11 разных наименований.



Проверка на соответствие требованиям и стандартам халяль осуществлялась сотрудниками Роскачества и ведущими экспертами в области шариата. Сертификат о соответствии требованиям в России выдается на срок от одного года до трех лет. Отметим также, что его могут с легкостью отозвать в случае, если производитель внесет изменения в состав продукции.

