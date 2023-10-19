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«Речь не про каноны ислама». Разбираемся, что значит признание шоколада «Аленка» халяльным

Объясняем, чем халяльные продукты отличаются от обычных

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Помимо «Аленки», официально халяльными стали и «Птичье молоко» с «Бабаевским»
(как на самом деле будут выглядеть упаковки сладостей — неизвестно, иллюстрация — фантазия автора)

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Крупная фабрика «Красный Октябрь», производитель легендарной шоколадки «Аленка», получила сертификат, подтверждающий соответствие продукции халяльным требованиям. И это первый случай в нашей стране, когда документ внесли в федеральную систему Росаккредитации.

— Крупнейший кондитерский холдинг России, «Объединенные кондитеры», получил в органе по сертификации «Роскачество — Халяль» сертификат «Халяль» на часть продукции фабрики «Красный Октябрь». Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, — говорится в сообщении Роскачества.

Корреспондент 116.RU разобралась, чем же халяльный шоколад отличается от обычного, как религиозное сообщество отнеслось к таким новостям и почему некоторые мусульмане не доверяют выданному сертификату и сомневаются в будущей халяльности «Аленки».

Халяль теперь не только «Аленка»

Несмотря на то, что в Сети завирусились новости только о шоколадке с изображением милой девчушки на упаковке, на самом деле сертификат «Красному Октябрю» выдали на серийное производство и другой продукции. Например, конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», а также горького шоколада «Бабаевский» и «Элитный». Всего 11 разных наименований.

Проверка на соответствие требованиям и стандартам халяль осуществлялась сотрудниками Роскачества и ведущими экспертами в области шариата. Сертификат о соответствии требованиям в России выдается на срок от одного года до трех лет. Отметим также, что его могут с легкостью отозвать в случае, если производитель внесет изменения в состав продукции.

Что такое халяльный шоколад?

Что такое халяль для большинства россиян? Обычно под халялем подразумевается пища, разрешенная мусульманам, и речь, чаще всего, идет о мясе. На самом же деле в продукции, разрешенной шариатом, не должно быть не только свинины, но и животных жиров, добавок и красителей, которые относятся к категории «харам».

Так, например, кондитерская продукция не может содержать в составе алкогольные напитки, молочную сыворотку и белок, желатин, кармин, глицерин и эмульгаторы ряда Е471 — Е478, которые включают моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры и глицериды кислот, эфиры сахарозы, полиглицерина и пропиленгликоля.

— Для мусульман халяль — это действительно некая разрешенная Всевышним пища. Помимо мяса, в своем рационе мы используем и другие продукты, и, к сожалению, в молочной продукции и шоколаде могут содержаться сомнительные добавки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что шоколадки тоже делают халяльными. Это прекрасные новости, мы их полностью одобряем. Халяль — это не только про религию, это про пищевую безопасность. Это дополнительное качество продукции, которому люди могут доверять, — объяснил корреспонденту 116.RU председатель комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана Аббяс-хазрат Шляпошников.

По словам представителей комитета, «Аленка» на самом деле не первая шоколадка в России, которая стала официально халяльной. Сертифицирующих органов, выдающих официальную отметку «Халяль», в нашей стране несколько. В частности, комитет по стандарту «Халяль» в Татарстане за последнее десятилетие выдал несколько таких сертификатов производителям сладостей.

— В республике у нас, например, три фабрики, которые выпускают халяльный шоколад. Просто они не такие известные и раскрученные, как фабрика «Красный Октябрь», работающая еще с советских времен. Роскачество не так давно начало заниматься системой «Халяль», но мы уже давно выдавали такие сертификаты производителям, — отметили в комитете.

«Это всё — о повышении качества»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с корреспондентом 116.RU отметил, что считает дискуссию вокруг «Аленки» бессмысленной, так как в любом случае покупатели ориентируются на знак «Халяль», понимая, что он равен понятию «высокое качество».

— Всё, что касается халяль-индустрии, это всё — о повышении качества. По всем нормам халяль обозначает «всё, что не опасно другому». В плане еды — это отсутствие антибиотиков, пальмового масла и так далее. Многие мои друзья в Москве, в том числе и православные, например, при выборе курицы, другого мяса, колбасы или сосисок ориентируются на знак «Халяль». И это не потому, что они не уважают свою веру, а потому что хотят свою семью кормить качественной продукцией. Без консервантов, без всевозможных ГМО и прочего, — объяснил свою позицию депутат.

«Знак "Халяль" дает преимущество, как знак "эко"»

Сооснователь одной из первых татарских халяль-сетей быстрого питания, «Тюбетей», Айнур Камалиев отметил, что популяризация халяля через такие известные товары, как шоколадки «Аленка», — это неслучайно. В первую очередь, потому, что халяль — это не только про веру, но и про качество продукции.

— Мы в своей сети, например, все продукты проверяем на соответствие халялю, плотно работаем с комитетом по сертификации «Халяль». Очень приятно, что многие компании переходят на эту внутреннюю систему. Почему? Да потому, что это чистота и некое доверие у потребителя к производителю. Состав точно не навредит организму. Тут речь не про каноны ислама, а про чистоту и безопасность.

По словам учредителя халяль-сети, далеко не все люди, выбирающие халяльную продукцию, мусульмане. Потребители делают выбор в пользу продуктов с отметкой «Халяль», потому что они соответствуют высокому уровню качества.

— Даже попробовав халяльную еду, вы сразу понимаете, насколько она отличается от обычной. Все ингредиенты отвечают стандартам качества. Понятно, что вкусовые предпочтения у всех разные, однако в случае с халяльной продукцией мы говорим о заботе о своем здоровье. Знак «Халяль» дает преимущество, как знак «Эко».

Однако, как отметил наш собеседник, у халяльной продукции есть и обратная сторона — возможное повышение стоимости. И некоторые производители перегибают с этим.

— Я соглашусь с тем, что ингредиенты могут быть дороже, идут дополнительные траты и цена может меняться в большую сторону. Но важно не перегибать палку и не делать товары недоступными для среднего потребителя, иногда в магазинах с сожалением видишь, что цены на халяль в любой категории оказываются неоправданно высокими просто из-за конкретной отметки, — говорит Айнур Камалиев.

«Был вброс про ненастоящий халяль»

До того как получить официальный комментарий от «Красного Октября», корреспонденту 116.RU удалось выйти на бывшего сотрудника фабрики, который видел все процессы подготовки к сертификации «Аленки» и другого шоколада изнутри. Правда, речь шла о другом сертификате.

— Они реально привозили комиссии для проверки, на это была убита уйма времени, сил, всё делалось по правилам. И когда появился вброс про ненастоящий халяль, многие в компании посчитали, что это происки конкурентов, потому что над сертификатом очень долго мучились, чтобы всё было по закону и соответствовало всем нормам, — рассказал наш источник.

«Аленка» всегда была халяль

В пресс-службе кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» корреспонденту 116.RU объяснили, что у фабрики «Красный Октябрь» уже есть международные сертификаты «Халяль» и производство и качество продукции уже соответствует всем необходимым требованиям. Продукция активно поставляется в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Йемен, Иорданию и Ирак.

— Получение сертификата Роскачества для российского рынка уже не заняло много времени. Сертификат дает возможность наносить соответствующую маркировку на этикетку продукции, в планах это есть, — рассказали в пресс-службе.

Также оказалось, что ждать появления на полках в магазине халяльной «Аленки» не нужно — вся продукция фабрики уже давно не включает в себя ингредиенты, запрещенные шариатом. Более того, переживать о повышении ценника на любимые шоколадки также не стоит.

— Рецептура с получением российского сертификата не меняется так же, как и получение сертификата никак не влияет на цену продукции, — заверили корреспондента 116.RU.

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