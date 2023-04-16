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Спящие яйца и торт-кулич: новосибирцы поделились фотографиями пасхальных столов — 15 самых красивых

Новосибирцы проявили творчество и креативность, когда делали куличи и красили яйца

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Пасхами, которые больше похожи на произведения искусства, поделились читатели НГС

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Жители Новосибирска сегодня, 16 апреля, украсили свои столы в честь Пасхи, покрасили яйца и приготовили куличи. И в этой сфере много вариантов для творчества и креативности, чем и воспользовались читатели НГС. Мы собрали подборку самых красивых и необычных столов к Великой Пасхе. Некоторые куличи похожи на произведения искусства.

Яйца с овечками и с пририсованными глазками прислала читательница НГС

Яйца с овечками и с пририсованными глазками прислала читательница НГС

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А так выглядит очень нежный торт-кулич от жительницы Новосибирска

А так выглядит очень нежный торт-кулич от жительницы Новосибирска

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Вы только посмотрите, сколько зайцев на этой фотографии

Вы только посмотрите, сколько зайцев на этой фотографии

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Куличи с клубникой? Да, это куличи с клубникой!

Куличи с клубникой? Да, это куличи с клубникой!

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А вот такая нежная пасха у одной из наших читательниц

А вот такая нежная пасха у одной из наших читательниц

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У некоторых семей есть традиции печь булочки перед Пасхой

У некоторых семей есть традиции печь булочки перед Пасхой

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Красивый стол в русском традиционном стиле

Красивый стол в русском традиционном стиле

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Только посмотрите на эти красные идеально покрашенные яйца. Интересно, сколько из них дожили до вечера

Только посмотрите на эти красные идеально покрашенные яйца. Интересно, сколько из них дожили до вечера

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Многие готовят пасху в оригинальном виде — усеченной пирамиде. Это символизирует Гроб Господень

Многие готовят пасху в оригинальном виде — усеченной пирамиде. Это символизирует Гроб Господень

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Этот праздничный стол в НГС прислал отец семерых детей. У них в семье Пасха — традиционный праздник

Этот праздничный стол в НГС прислал отец семерых детей. У них в семье Пасха — традиционный праздник

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Очень красивые синие яйца прислали читатели НГС

Очень красивые синие яйца прислали читатели НГС

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Красивые подставки мы тоже ценим

Красивые подставки мы тоже ценим

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Так много куличей на этом фото

Так много куличей на этом фото

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А так выглядел стол в Вознесенском кафедральном соборе. Жители несли пасхи и вино, чтобы продукты освятили

А так выглядел стол в Вознесенском кафедральном соборе. Жители несли пасхи и вино, чтобы продукты освятили

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В ночь с 15 на 16 апреля православные жители Новосибирска посетили праздничную службу и крестный ход. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел, как проходила традиционная служба в этом году.

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ПасхаФотоНовосибирцыЧитатели НГС
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