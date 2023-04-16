Спящие яйца и торт-кулич: новосибирцы поделились фотографиями пасхальных столов — 15 самых красивых

Жители Новосибирска сегодня, 16 апреля, украсили свои столы в честь Пасхи, покрасили яйца и приготовили куличи. И в этой сфере много вариантов для творчества и креативности, чем и воспользовались читатели НГС. Мы собрали подборку самых красивых и необычных столов к Великой Пасхе. Некоторые куличи похожи на произведения искусства.