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Новосибирские мусульмане отмечают Ураза-байрам — 10 фото с праздничного намаза

Мужчины собрались на коллективную молитву ранним утром

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Сегодня мусульманский мир отмечает свой второй по значимости праздник

Сегодня мусульманский мир отмечает свой второй по значимости праздник

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Ранним утром 2 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник разговения. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама — праздника жертвоприношения. Показываем, как прошел коллективный намаз в Соборной мечети на улице Красина в Дзержинском районе Новосибирска.

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В этом году празднование начинается 2 мая с коллективного намаза в мечетях. Время праздничной молитвы устанавливает духовное управление каждого региона. В Новосибирске мужчины собрались около 6 утра.

Праздничная молитва (намаз) совершается 2 раза в год: на Ураза-байрам и на Курбан-байрам

Праздничная молитва (намаз) совершается 2 раза в год: на Ураза-байрам и на Курбан-байрам

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Ураза-байрам наступает после окончания поста в Рамадан — священного месяца молитв. В течение Рамадана мусульмане должны не есть и не пить от восхода до заката.

К мусульманам обращается верховный муфтий

К мусульманам обращается верховный муфтий

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Рамадан и Ураза-байрам тесно связаны с лунным мусульманским календарем, поэтому каждый год эти события выпадают на разные даты. В 2022 году священный месяц начался с заходом солнца 1 апреля, а закончился 1 мая.

Если быть точными, Ураза-байрам начинается на закате днем <nobr class="_">1 мая</nobr>

Если быть точными, Ураза-байрам начинается на закате днем 1 мая

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В Ураза-байрам мусульмане прощаются с Рамаданом, во время которого предписан строгий пост. Теперь можно предаться празднику, поститься в этот день запрещено.

Ураза-байрам — праздник разговения — второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама — праздника жертвоприношения

Ураза-байрам — праздник разговения — второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама — праздника жертвоприношения

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Ураза-байрам наступает после окончания поста в Рамадан

Ураза-байрам наступает после окончания поста в Рамадан

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По-другому Ураза-байрам еще называют Ид аль-Фитр — это день благодарения Аллаху за то, что он дал мусульманам возможность испытать благословение месяца Рамадан

По-другому Ураза-байрам еще называют Ид аль-Фитр — это день благодарения Аллаху за то, что он дал мусульманам возможность испытать благословение месяца Рамадан

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Мусульмане верят, что если верующий соблюдал пост в течение всего Рамадана, то Аллах дарует ему милость на небесах

Мусульмане верят, что если верующий соблюдал пост в течение всего Рамадана, то Аллах дарует ему милость на небесах

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Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр) — это исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

В прошлом году Ураза-байрам выпал на 13 мая. Посмотрите, как прошло событие в Новосибирске.

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