Новосибирские мусульмане отмечают Ураза-байрам —
10 фото с праздничного намаза
Мужчины собрались на коллективную молитву ранним утром
Ранним утром 2 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник разговения. Это второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама — праздника жертвоприношения. Показываем, как прошел коллективный намаз в Соборной мечети на улице Красина в Дзержинском районе Новосибирска.
В этом году празднование начинается
Ураза-байрам наступает после окончания поста в Рамадан — священного месяца молитв. В течение Рамадана мусульмане должны не есть и не пить от восхода до заката.
Рамадан и Ураза-байрам тесно связаны с лунным мусульманским календарем, поэтому каждый год эти события выпадают на разные даты. В 2022 году священный месяц начался с заходом солнца
В Ураза-байрам мусульмане прощаются с Рамаданом, во время которого предписан строгий пост. Теперь можно предаться празднику, поститься в этот день запрещено.
Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр) — это исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
В прошлом году Ураза-байрам выпал на