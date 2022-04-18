Улетная парочка. Стюардесса и пилот — о мифах вокруг их профессий и совместной жизни людей, которые редко бывают дома

В конце сдаешь тест, получаешь свидетельство бортпроводника, разрешение от Росавиации, допуск к работе от авиакомпании. Месяц стажируешься, но одновременно с этим уже работаешь, как и все.



При приеме на работу на внешность, конечно же, смотрят. Ты — лицо компании, первая инстанция, к которой обращаются люди. Ты должна следить за собой, а главным твоим украшением должна быть улыбка.

