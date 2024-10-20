Новосибирцы перестали покупать квартиры в новостройках — число сделок упало на 63%

Третий квартал этого года показал спад на рынке новостроек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы стали покупать квартиры в новостройках реже, число сделок в третьем квартале этого года по сравнению с третьем кварталом прошлого снизилось на 63%. Об этом сообщили НГС аналитики сервиса «Пульс продаж новостроек».

Третий квартал этого года, говорят аналитики, стал первым, когда рынок недвижимости лишился ипотечного кредитования. В июле отменили ипотеку с господдержкой, скорректировали критерии IT- и семейной программы, а банки приостановили одобрение льготных кредитов.

По данным сервиса «Пульс продаж новостроек», в третьем квартале этого года относительного аналогичного периоде прошлого года, количество сделок на рынке новостроек снизилось на 63%. Всего зарегистрировали около 2,4 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).

— В прошедшем квартале сложилось многое — завершение ипотеки с господдержкой для всех граждан, корректировка других льготных ипотечных программ, высокий уровень ключевой ставки, что и привело к охлаждению рынка, — объясняет Артем Советников, генеральный директор сервиса. — В августе и сентябре интерес покупателей стал восстанавливаться, следующий квартал может показать рост числа сделок

По словам коммерческого директора «Яндекс недвижимости» Евгения Белокурова, уменьшение количества сделок может быть связано с тем, что застройщики распродали наиболее интересные объекты в новостройках. Сейчас девелоперы снова выставляют предложения на рынок.

— Некоторое оживление покупателей в начале осени определяется также сезонностью и ожиданием новых изменений в денежно-кредитной политике Банка России, — рассказывает эксперт. — Дальнейшую ситуацию на рынке новостроек будет как раз определять уровень ключевой ставки.