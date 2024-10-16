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Сносят частный сектор рядом с «Аурой»

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Недвижимость В Новосибирске рядом с «Аурой» начали сносить частный сектор — фото руин

В Новосибирске рядом с «Аурой» начали сносить частный сектор — фото руин

Демонтаж начали еще летом

3 268
16 комментариев

Сейчас участок выглядит, мягко говоря, не привлекательно

Вблизи ТРЦ «Аура» в Новосибирске, на улицах Военной, Окопной и Покатной начали сносить дома частного сектора. Об этом НГС рассказали читатели.

— Вдоль улицы Военной почти всё снесли — в сторону Тихомирова там был частный сектор, — сообщила жительница Новосибирска Маргарита.

В пресс-службе мэрии ранее сообщали, что владелец земельных участков на этих трех улицах обратился в департамент строительства с просьбой зарегистрировать уведомления о сносе. Демонтаж уже начался, и в микрорайоне идут работы по разборке некоторых домов, в результате чего на месте остались лишь обломки.

В муниципалитете также объясняли, что участки на улице Военной попадают под программу комплексного развития территорий. Их будут осваивать в соответствии с договором о КРТ и Градостроительным кодексом.

Ранее НГС писал о том, что застройщик ЖК «Флотилия» начал сносить оставшийся частный сектор за метро «Октябрьская».

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Новосибирск Снос КРТ Частный сектор
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Комментарии
17
6mitya9
6 минут
Вот так новость...Уж снесли давно!Надо было раньше!!!!Даёшь человейники с будками по голливудским ценам!!Может таким образом избавимся от антисоциальных элементов и цыган
MariSha
19 минут
Улица Тихомирова совсем в другом районе. Посмотрите ГИС...
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