В Новосибирске рядом с «Аурой» начали сносить частный сектор — фото руин

Сейчас участок выглядит, мягко говоря, не привлекательно Источник: читательница НГС











Вблизи ТРЦ «Аура» в Новосибирске, на улицах Военной, Окопной и Покатной начали сносить дома частного сектора. Об этом НГС рассказали читатели.

— Вдоль улицы Военной почти всё снесли — в сторону Тихомирова там был частный сектор, — сообщила жительница Новосибирска Маргарита.

В пресс-службе мэрии ранее сообщали, что владелец земельных участков на этих трех улицах обратился в департамент строительства с просьбой зарегистрировать уведомления о сносе. Демонтаж уже начался, и в микрорайоне идут работы по разборке некоторых домов, в результате чего на месте остались лишь обломки.

В муниципалитете также объясняли, что участки на улице Военной попадают под программу комплексного развития территорий. Их будут осваивать в соответствии с договором о КРТ и Градостроительным кодексом.