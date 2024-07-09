Почти 30 домов: рядом с «Аурой» решили снести частный сектор — карта адресов

Частный сектор, занимающий несколько улиц, уже начали разрушать Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Недалеко от ТРЦ «Аура» в Новосибирске, на улицах Военной, Окопной и Покатной хотят снести несколько десятков зданий. В пресс-службе мэрии сообщили, что владелец участков сразу по трем улицам обратился в департамент строительства — он попросил зарегистрировать уведомления о сносе. Процесс демонтажа уже начался, и в микрорайоне разбирают некоторые дома. Где-то остались лишь обломки. Фотокорреспондент НГС Ева Михалевская побывала на месте сносов, в частном секторе на Окопной: что за последнее время там творилось — на ее снимках.

В конце июня фотограф сделала кадры поблизости от Окопной, 8. Там оказалось множество строительных материалов, оставшихся после разрушений в частном секторе. Черепица, груда досок.

Сплошные руины Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Где-то оставался только строительный мусор Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Кучи обломков Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Впечатляющий контраст руин и новостроек Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Исходя из данных пресс-службы, редакция сделала карту домов, которые решили снести — всего почти 30 адресов, в том числе Окопная, 6 и 8.

— В департамент от правообладателя участков и расположенных на них объектов капитального строительства поступило обращение о регистрации уведомлений о планируемом сносе, — рассказали НГС в мэрии.

В список попали дома на Военной, Покатной и Окопной Источник: «Яндекс Карты»

Редакция НГС подробнее узнала об участке на Окопной, 8 — по информации с сайта «ЕГРП 365», его собственником является физическое лицо. Кадастровая стоимость земли — 165 996,8 рублей.

Как уточняют в мэрии, площади на Военной, в том числе адреса с карты, попадают под комплексное развитие территорий. Осваивать их будут, опираясь на договор о КРТ и Градостроительный кодекс. По информации на 1 июля, от владельца находящихся здесь участков и домов в мэрию Новосибирска не поступало предложений о КРТ.

— Застройщики, а также другие физические и юридические лица вправе приобретать участки и расположенную на них недвижимость в границах этой территории: в целях сноса и последующего обращения в мэрию с предложением о КРТ, — добавили в пресс-службе.

Здание рядом с вокзалом в центре города признали самовольной постройкой — его будут сносить.

