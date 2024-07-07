Здание рядом с вокзалом в центре города признали самовольной постройкой — его будут сносить

Здание находится недалеко от Вокзала-Главного Источник: Илья Иванов/ 2ГИС











В Новосибирске здание, которое расположено по адресу Вокзальная магистраль, 4б признали самовольной постройкой. Мэрия собирается обращаться в суд с иском о сносе постройки. Такое решение было принято специальной комиссией в конце июня, а в суд мэрия должна подать документы до 26 июля.

В здании на Вокзальной магистрали, 4б расположены ресторан и салон красоты. Как заявили в мэрии Новосибирска, разрешение на строительство этого здания не поступало. В администрацию города поступило уведомление от уполномоченного органа, о том, что была обнаружена самовольная постройка.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы узнать, кто построил здание и владеет им.