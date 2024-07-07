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Город Здание рядом с вокзалом в центре города признали самовольной постройкой — его будут сносить

Здание рядом с вокзалом в центре города признали самовольной постройкой — его будут сносить

Мэрия собирается обратиться в суд с иском

1 874
15 комментариев
Здание находится недалеко от Вокзала-Главного

В Новосибирске здание, которое расположено по адресу Вокзальная магистраль, 4б признали самовольной постройкой. Мэрия собирается обращаться в суд с иском о сносе постройки. Такое решение было принято специальной комиссией в конце июня, а в суд мэрия должна подать документы до 26 июля.

В здании на Вокзальной магистрали, 4б расположены ресторан и салон красоты. Как заявили в мэрии Новосибирска, разрешение на строительство этого здания не поступало. В администрацию города поступило уведомление от уполномоченного органа, о том, что была обнаружена самовольная постройка.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы узнать, кто построил здание и владеет им.

На этой неделе стало известно, что мэрия Новосибирска планирует застроить землю недалеко от СТЦ «Мега» многоэтажками, сейчас на участке под КРТ расположено 22 многоквартирных домов.

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Мэрия Новосибирск Снос Здание
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Комментарии
15
Человек прямоходящий свободный
7 июля 2024, 10:07
У меня есть пара вопросов! Как можно, в центре города, на самом видном месте, влепить самострой и никто не видел?!! Почему это здание, довольно эстетичное, по сравнению с другими будками из сендвича, увидали только теперь? Крыша влияние потеряла? Где уголовные дела на чиновников, которые этого "не видели" столько лет и нанесли городу ущерб?!
AlexW
7 июля 2024, 10:08
Все ,что нужно знать о работе мэрии. Много лет здание уже стоит...
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