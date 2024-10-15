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Город эксклюзив «Раз — и нет домов». Застройщик ЖК «Флотилия» начал сносить оставшийся частный сектор за метро «Октябрьская»

«Раз — и нет домов». Застройщик ЖК «Флотилия» начал сносить оставшийся частный сектор за метро «Октябрьская»

В Новосибирске сносят частные дома возле улицы Шевченко

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23 комментария

Так выглядит пустырь со стороны Толстого

В Октябрьском районе Новосибирска, в границах улиц Шевченко, Толстого и Ленинградская сносят частные дома. Как рассказала жительница жилмассива Шевченковский, активно работы здесь ведутся уже неделю.

— Как-то незаметно это все началось (имеется в виду снос домов — Прим.ред.). Раз — и нет домов. Но я думаю, все понимали, даже хозяева, что все равно снесут. Дома были запущенными. В некоторых в последнее время жили цыгане, сейчас тут пустырь, работает трактор, — сообщила Людмила.

По ее словам, еще в августе снесли первый дом — по улице Шевченко, в октябре приступили к сносу домов по лицам Ленинградская и Толстого. По подсчетам Людмилы, из 17 пока еще отмеченных на карте 2ГИС домов, снесены уже 7 объектов.

На Шевченко работает техника

В ЕГРН содержится информация, что участки под домами принадлежат ООО СЗ «Дом-строй». Эта компания, в частности построила ЖК «Флотилия» на Сибревкома и премиальный квартал Richmond Residence на Кирова. Замдиректора по развитию ГК «Дом-строй» Евгений Шибков подтвердил, что работы по расчистке участка уже ведутся.

ООО СЗ «Дом-строй», которое владеет участками частного сектора, в 2023 году показало выручку в 614 миллионов рублей, чистую прибыль — в 243 миллиона рублей. Учредили компанию предприниматели Михаил Владимиров и Владимир Наумов.

— Это правда, мы расселяем старые ветхие дома для того, чтобы превратить этот кусочек земли в современное, красивое пространство, где можно будет погулять, пофотографироваться, попить кофе или посидеть в кафе среди красивых зданий с уютными дворами. Идея такая. В планах на ближайшее время — это разработка концепции. Строить будем тогда, когда увидим законченный вариант наших идей, который будет удовлетворять всем нашим целям, — отметил он.

Проект «Дом-строя» появится за ЖК «Облака» и прямо перед панельками на Толстого

В отделе маркетинга «Дом-строй» также подчеркнули, что говорить о застройке участка «преждевременно». Пока ведется проектирование и какой из проектов будет принят окончательно — еще неизвестно.

Три года назад НГС побывал в квартале за метро «Октябрьской» — на тот момент там достраивали первую очередь ЖК «Облака» и приступали к строительству дома Chicago. Как рассказывали жители частных домов, за расселение застройщики предлагали им 2,5 миллиона рублей за сотку. Не всех такая сумма устраивала.

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Строительство Снос домов Частный сектор
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Комментарии
23
6mitya9
57 минут
Наконец то сносят эти трущёбы
NYF
59 минут
Горожанам нужен парк, увековечить имя Наумова и Владимирова не бетоном, но зеленью
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