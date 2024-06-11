Под Новосибирском продают двухэтажную квартиру с гардеробной и видом на Бердский залив — смотрим на жилье за 22 миллиона рублей

В Бердске выставлена на продажу двухэтажная квартира с видом на Бердский залив. Объявление на сайте N1 опубликовано 11 июня.
Площадь четырехкомнатной квартиры составляет почти 244 квадратных метра. Она занимает пятый и шестой этажи восьмиэтажного кирпичного дома. Лот расположен в микрорайоне Изумрудный городок в Бердске.
— Со второго этажа открывается вид на парк и залив. Лоджии переоборудованы и являются продолжением кухни на 1 этаже и комнаты на 2 этаже, — говорится в описании объекта.
На первом этаже квартиры находятся гардероб, жилая комната, просторная кухня, кладовая и санузел. На втором этаже расположены постирочная, просторный коридор, детская комната и родительская спальня.
Продавец отмечает, что покупателю достанется вся мебель и встроенная бытовая техника.
Стоимость объекта — 22,8 миллиона рублей.
Ранее в Академгородке выставили на продажу пятикомнатную квартиру на одной из самых престижных улиц — Золотодолинской. За нее просят 48 миллионов рублей.