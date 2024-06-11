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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают двухэтажную квартиру с гардеробной и видом на Бердский залив — смотрим на жилье за 22 миллиона рублей

Под Новосибирском продают двухэтажную квартиру с гардеробной и видом на Бердский залив — смотрим на жилье за 22 миллиона рублей

Покупателю достанется вся мебель и встроенная бытовая техника

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Кухонная зона совмещена с зоной отдыха

В Бердске выставлена на продажу двухэтажная квартира с видом на Бердский залив. Объявление на сайте N1 опубликовано 11 июня.

Площадь четырехкомнатной квартиры составляет почти 244 квадратных метра. Она занимает пятый и шестой этажи восьмиэтажного кирпичного дома. Лот расположен в микрорайоне Изумрудный городок в Бердске.

На втором этаже расположена просторная спальня с диваном для созерцания Бердского залива

— Со второго этажа открывается вид на парк и залив. Лоджии переоборудованы и являются продолжением кухни на 1 этаже и комнаты на 2 этаже, — говорится в описании объекта.

Детская в квартире с «космическим» потолком

На первом этаже квартиры находятся гардероб, жилая комната, просторная кухня, кладовая и санузел. На втором этаже расположены постирочная, просторный коридор, детская комната и родительская спальня.

Ванная комната с постирочной

Продавец отмечает, что покупателю достанется вся мебель и встроенная бытовая техника.

Квартиру стоит купить хотя бы ради такого умиротворяющего вида

Стоимость объекта — 22,8 миллиона рублей.

Ранее в Академгородке выставили на продажу пятикомнатную квартиру на одной из самых престижных улиц — Золотодолинской. За нее просят 48 миллионов рублей.

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