Вид на лес и пруд с утками: в Академгородке продают пятикомнатную с камином — смотрим на жилье за 48 миллионов рублей

В Академгородке выставили на продажу пятикомнатную квартиру на самой престижной улице — Золотодолинской. Объявление на сайте N1 опубликовано 10 июня.
Площадь пятикомнатной квартиры составляет 113 квадратных метров, она — единственная на третьем этаже трехэтажного кирпичного дома. Сам дом построен из кирпича, в отделке квартиры, как уверяет продавец, использованы импортные материалы. Интерьер выполнен в демократичных тонах.
В квартире есть просторный холл с гардеробной, четыре изолированных спальни, просторная кухня-гостиная с камином, лоджия, большая ванная комната.
— Окна выходят на 2 стороны (у каждой спальни открывается фантастический вид на сосновый лес и «пруд с утками»), — говорится в описании объекта.
Рядом с домом находятся Ботанический сад СО РАН, садик Академгородка «Солнечный город», лицей №130, Дом Учёных, а также вся необходимая инфраструктура.
Стоимость объекта — 48 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру с камином и большой террасой. За нее просят 23 миллиона рублей.