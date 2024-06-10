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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Вид на лес и пруд с утками: в Академгородке продают пятикомнатную с камином — смотрим на жилье за 48 миллионов рублей

Вид на лес и пруд с утками: в Академгородке продают пятикомнатную с камином — смотрим на жилье за 48 миллионов рублей

Квартира — единственная на всем этаже

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Кухонная зона квартиры с камином

В Академгородке выставили на продажу пятикомнатную квартиру на самой престижной улице — Золотодолинской. Объявление на сайте N1 опубликовано 10 июня.

Площадь пятикомнатной квартиры составляет 113 квадратных метров, она — единственная на третьем этаже трехэтажного кирпичного дома. Сам дом построен из кирпича, в отделке квартиры, как уверяет продавец, использованы импортные материалы. Интерьер выполнен в демократичных тонах.

Необычная зона «тренажерного зала»

В квартире есть просторный холл с гардеробной, четыре изолированных спальни, просторная кухня-гостиная с камином, лоджия, большая ванная комната.

Удобная планировка холла с выходом в каждую комнату

— Окна выходят на 2 стороны (у каждой спальни открывается фантастический вид на сосновый лес и «пруд с утками»), — говорится в описании объекта.

Из окна миниатюрной комнаты с рабочей зоной открывается вид на пруд с утками

Рядом с домом находятся Ботанический сад СО РАН, садик Академгородка «Солнечный город», лицей №130, Дом Учёных, а также вся необходимая инфраструктура.

В доме всего три этажа, шумные соседи сверху не побеспокоят

Стоимость объекта — 48 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру с камином и большой террасой. За нее просят 23 миллиона рублей.

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