НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, дождь

ощущается как +19

1 м/c,

с-в.

 741мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

СРОЧНО

«Билайн» назвал сроки восстановления связи

Что такое «икромат»
Лето с пользой
Стайные инстинкты подростков
Как не пропустить отпуск
Вся правда о патологоанатомах
Текст ЕГЭ по русскому
Построят город-спутник
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
НГС в Telegram
Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с камином и большой террасой — фото жилья за 23 миллиона рублей

В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с камином и большой террасой — фото жилья за 23 миллиона рублей

Большой холл в квартире используется в качестве бильярдной

184
Написать комментарий
Кухонная зона в квартире выполнена в классических тонах

В Железнодорожном районе Новосибирска выставили на продажу двухуровневую квартиру с огромной террасой. Объявление на сайте N1 опубликовано 6 июня.

Квартира расположена на улице Красноярской. На первом уровне находятся прихожая, просторная кухня-гостиная, которая переходит в зону камина, мастер-спальня с гардеробной и терраса площадью около 100 квадратных метров.

Каминная зона рядом с кухней-гостиной

На втором уровне находится большой холл, который хозяева используют под бильярдную, две спальни с гардеробными, санузел и сауна.

Бильярдная на втором уровне
В квартире также есть небольшая сауна

— Терраса с отделкой из искусственного камня, с зоной отдыха, зоной барбекю, русской печью на дровах, дровяником, также заведена вода, дополнительно можно установить бассейн, фонтан, сад, — говорится в тексте объявления.

На террасе есть печи для отдыха на открытом воздухе

Стоимость квартиры — 23 миллиона рублей.

С террасы открываются виды на центр Новосибирска

Недалеко от станции метро «Студенческая» продается еще одна двухуровневая квартира за 22 миллиона рублей. Внутри — колонны, мрамор и французский камин.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Недвижимость Элитная недвижимость в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  39

Илья,  23

Alena,  22

Юля,  34

Tony_Sib,  26

Елена,  45

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление