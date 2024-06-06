В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с камином и большой террасой — фото жилья за 23 миллиона рублей

Кухонная зона в квартире выполнена в классических тонах Источник: АН «Сфера» / novosibirsk.n1.ru











В Железнодорожном районе Новосибирска выставили на продажу двухуровневую квартиру с огромной террасой. Объявление на сайте N1 опубликовано 6 июня.



Квартира расположена на улице Красноярской. На первом уровне находятся прихожая, просторная кухня-гостиная, которая переходит в зону камина, мастер-спальня с гардеробной и терраса площадью около 100 квадратных метров.

Каминная зона рядом с кухней-гостиной Источник: АН «Сфера» / novosibirsk.n1.ru











На втором уровне находится большой холл, который хозяева используют под бильярдную, две спальни с гардеробными, санузел и сауна.

Бильярдная на втором уровне Источник: АН «Сфера» / novosibirsk.n1.ru











В квартире также есть небольшая сауна Источник: АН «Сфера» / novosibirsk.n1.ru











— Терраса с отделкой из искусственного камня, с зоной отдыха, зоной барбекю, русской печью на дровах, дровяником, также заведена вода, дополнительно можно установить бассейн, фонтан, сад, — говорится в тексте объявления.

На террасе есть печи для отдыха на открытом воздухе Источник: АН «Сфера» / novosibirsk.n1.ru











Стоимость квартиры — 23 миллиона рублей.

С террасы открываются виды на центр Новосибирска Источник: АН «Сфера» / novosibirsk.n1.ru









