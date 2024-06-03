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Выставили на продажу элитную квартиру за 22 млн

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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске На левом берегу продают элитную двухровневую квартиру за 22 миллиона. Внутри — колонны, мрамор и французский камин

На левом берегу продают элитную двухровневую квартиру за 22 миллиона. Внутри — колонны, мрамор и французский камин

Второй этаж в квартире взят в аренду — он является общедомовым имуществом

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Жилье получилось путем слияния трех квартир

Недалеко от станции метро «Студенческая» выставили на продажу «эксклюзивную» квартиру площадью 180 квадратных метров. Здесь есть дровяной французский камин, итальянская мебель и стены с росписью. Цена вопроса — 22,6 миллиона рублей, объявление разместили 31 мая на сайте N1.ru.

— Площадь квартиры образована путем перепланировки двух квартир: 1-комнатной квартиры и 3-х комнатной квартиры. Интерьер выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, — говорится в описании.

Кухню от гостиной отделяет витражная стена
В гостиной мраморные полы и подоконники
Здесь же расположен дровяной камин
Отсюда можно попасть на второй этаж
«Второй этаж является общедомовой собственностью ТСЖ и эксплуатируется с 2007 года по договору аренды (цена аренды составляет 50 рублей за квадратный метр)», — пишет продавец
В ванной комнате на втором этаже есть декоративные элементы «в виде колонн с капителями в коринфском стиле»
Центральный элемент — ванна с гидромассажем, которая стоит на подиуме из натурального камня
Стены с росписью в спальне
Дом, в котором продается квартира, — переменной этажности

Недавно в продаже появилась 250-метровая квартира с золотыми стенами. Она расположена на территории военного санатория «Ельцовка».

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