На левом берегу продают элитную двухровневую квартиру за 22 миллиона. Внутри — колонны, мрамор и французский камин
Второй этаж в квартире взят в аренду — он является общедомовым имуществом
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Недалеко от станции метро «Студенческая» выставили на продажу «эксклюзивную» квартиру площадью 180 квадратных метров. Здесь есть дровяной французский камин, итальянская мебель и стены с росписью. Цена вопроса — 22,6 миллиона рублей, объявление разместили 31 мая на сайте N1.ru.
— Площадь квартиры образована путем перепланировки двух квартир: 1-комнатной квартиры и 3-х комнатной квартиры. Интерьер выполнен по индивидуальному дизайн-проекту, — говорится в описании.
Недавно в продаже появилась 250-метровая квартира с золотыми стенами. Она расположена на территории военного санатория «Ельцовка».