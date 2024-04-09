Федеральные аналитики заявили о снижении цен на новостройки в Новосибирске — местные эксперты отрицают это

Новосибирские аналитики отмечают рост цен на первичном и вторичном рынках в городе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Витрина недвижимости Restate опубликовала данные за первый квартал 2024 года, согласно которым цены на квартиры на первичном рынке упали в Новосибирске. НГС выяснил, что говорят об этом местные эксперты.



— Цены упали на 6 тысяч рублей за квадратный метр или на 4,5%. Также квартиры в новостройках заметно подешевели в Волгограде, — отметили аналитики Витрины недвижимости Restate.



Независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирске Сергей Николаев в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что на деле такой тенденции в городе нет.



— Нет, это не так. Практически все структуры — «Мир квартир», у меня, у Ермолаевой, «Авито», «Циан» — все показывают рост. Пока цены растут в пределах инфляции. В цифрах за первый квартал 2024 года рост составил около 3% на первичку и где-то 1,8% на вторичку, — заключил аналитик.



В исследовании Витрины недвижимости Restate также отметили, что в 9 из 16 российских городов-миллионников с начала года цены на первичном рынке продолжили расти. Особенно сильно — в Перми (на 26 тысяч рублей за квадрат), Сочи (на 24 тысячи рублей) и Уфе (на 20 тысяч рублей за квадратный метр). Также сильно выросла стоимость квадрата в Самаре (на 10 тысяч рублей), в Омске (на 7 тысяч),



Самая высокая стоимость квадрата по стране — в Сочи (420 тысяч рублей), затем идут московские новостройки (369 тысяч рублей за квадратный метр), после — Санкт-Петербург (250 тысяч рублей за квадрат).

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