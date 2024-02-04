Много нулей: сколько стоит элитное жилье в Новосибирске — угадайте цену по одному фото

В Новосибирске на продажу регулярно выставляют дорогую недвижимость — варианты впечатляют дизайном и ценами. Иногда стоимость приближается к 100 миллионам рублей. НГС изучил сайт N1.RU и подготовил тест по ценам на дорогие квартиры — проходите и проверяйте, получится ли у вас угадать цену по фото одной комнаты.
В январе НГС изучил квартиры на вторичном рынке недвижимости Новосибирска. Мы рассмотрели квартиры разной площади и в разных районах, но их объединяет одно — самая высокая цена в своем сегменте. Посмотрите, что как элитное жилье выглядит изнутри.
В материале использованы фотографии, опубликованные агентствами недвижимости «Риэлт-Мастер», «Квартал», «СЖК», «Этажи», «1Е», «Квартирный портал», риелторами Евгенией Марией Фазирахмановой, собственником Викторией на сайте N1.RU.