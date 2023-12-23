«Археологический терроризм»: сибирячке не дают строить дачу рядом с древним поселением — она считает это рейдерским захватом

Дача на костях

Участок в Кордоне, что в нескольких километрах от Северного объезда, семье Натальи Илюхиной выделили в далёком 1992 году. Администрация Коченевского района раздавала по 10 соток под ведение личного подсобного хозяйства. 28 лет участок на берегу обской протоки никто не осваивал, а в 2020 году Наталья решила построить на нём дачу.



Ученые ещё в 1985 году выяснили, что Кордон частично расположен на территории древнего поселения эпохи развитой бронзы (2 тыс. до н.э.) — Крохалёвка-31. Об этом красноречиво говорит большое количество могильников вокруг, уже разрытых. За несколько десятков лет специалисты выделили зоны с максимальной концентрацией археологических памятников, которые сегодня отмечены на кадастровой карте.

