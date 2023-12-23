«Археологический терроризм»: сибирячке не дают строить дачу рядом с древним поселением — она считает это рейдерским захватом

Каково это, когда у тебя есть садовый участок, но тебе ничего не дают на нём делать? Ты не можешь поставить дачный домик и даже посадить картошку. Сибирячка Наталья Илюхина пожаловалась на государственных инспекторов, которые заявили, что её участок находится в границах археологического памятника, и чтобы в полной мере распоряжаться 10 сотками своей земли, ей нужно провести раскопки за свой счёт. Женщина подозревает, что в ситуации могут быть заложены интересы соседа — бывшего администратора Областного суда, который тесно дружит с одним из инспекторов. В ситуации разбирался корреспондент НГС Павел Тиунов.
Дача на костях
Участок в Кордоне, что в нескольких километрах от Северного объезда, семье Натальи Илюхиной выделили в далёком 1992 году. Администрация Коченевского района раздавала по 10 соток под ведение личного подсобного хозяйства. 28 лет участок на берегу обской протоки никто не осваивал, а в 2020 году Наталья решила построить на нём дачу.
Ученые ещё в 1985 году выяснили, что Кордон частично расположен на территории древнего поселения эпохи развитой бронзы (2 тыс. до н.э.) — Крохалёвка-31. Об этом красноречиво говорит большое количество могильников вокруг, уже разрытых. За несколько десятков лет специалисты выделили зоны с максимальной концентрацией археологических памятников, которые сегодня отмечены на кадастровой карте.
Наталья Илюхина решила окончательно узаконить свой участок и увидев, что её 10 соток близко расположены к памятникам старины, обратилась в региональную Инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой предоставить карту с зонами, имеющими археологическую ценность.
— Я звоню, говорю: «Мне нужно отмежевать границы участка, чтобы ничего не затронуть». Секретарь там говорит: «Скидывайте заявление на электронную почту». Я написала заявление, что прошу предоставить карту. Прошло несколько месяцев, ответа нет, — рассказала в беседе с корреспондентом НГС Илюхина.
Учитывая, что рядом с участком расположены ещё земли лесничества, женщина обратилась в Минприроды, где ей быстро пошли навстречу: специалисты помогли женщине правильно выставить границы. Затем участок зарегистрировали в Росреестре, в графе «Ограничение прав» до сих пор стоит пометка «Не зарегистрировано».
Посчитав, что дело сделано, Наталья начала заниматься благоустройством: выставила опознавательные колышки с красными тряпками, провела электричество, в мае 2023 года решила выровнять землю. Говорит — трактор успел поработать на участке всего-ничего, как словно из ниоткуда вдруг появились неизвестные люди и едва не бросились под колеса техники.
— Они начали кричать, что мы действуем незаконно, что здесь расположен памятник, что на нас возбудят уголовное дело. При этом ни один из них сначала не представился. Потом стало понятно, что это сотрудники Инспекции по охране культурного наследия. Они вызвали участкового. Он тоже недоумевал, ведь документы в порядке, ограничений нет. Но мы работы, конечно, остановили, — отметила Наталья.
Она написала в инспекцию письмо с просьбой прояснить ситуацию. В ответе за подписью начальника ведомства Елены Макавчик говорится, что, во-первых, трактор нанес ущерб памятнику археологии, уничтожив культурный слой на площади более 875 кв. м. Во-вторых, сведения об объектах культурного наследия в ЕГРН неполные, а за дополнительной информацией в инспекцию Илюхина якобы не обращалась.
— До выполнения мероприятий по обеспечению сохранности памятника археологии любые работы на земельном участке запрещены, — отмечено в ответе (копия имеется в распоряжении НГС).
В акте осмотра участка (также имеется в распоряжении редакции) говорится, что буквально на ковше трактора инспекторы обнаружили фрагменты древней керамики. Илюхина уверяет, что никаких древностей на участке никто не нашёл, на месте акт никто не составлял, и она увидела этот документ несколько месяцев спустя.
Тем не менее, региональный Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия (НПЦ) рассчитал сумму ущерба, нанесенного археологическому памятнику. Получилось 8,7 миллиона рублей.
Призрачные границы
Наталья Илюхина решила разобраться: как получилось, что в середине 1980-х было сделано ценное археологическое открытие, но в течение следующих 35 лет о нём знали только посвященные. Оказалось, что границы памятника Крохалёвка-31 определены расплывчато.
В 2013 году начальник отдела археологии НПЦ Владимир Сумин в своей книге пояснил, что паспорт объекта в год открытия по неизвестным причинам не составили, при этом сам памятник, по словам первооткрывателя, находится «в 1,5 километрах северо-восточнее от южной окраины деревни Крохалёвка, на северо-западной окраине 5 кордона Кудряшовского лесничества».
В том же году тогда ещё Управление по госохране объектов культурного наследия внесло Крохалёвку-31 в реестр памятников археологии, указав, что он находится «в 0,135 км к северу от 5-го кордона Кудряшовского лесничества, в 2 км к северу от деревни Крохалёвка».
В 2023 году прокуратура, оценив ситуацию, пришла к выводу, что Инспекция по охране ОКН бездействовала: в частности, не провела государственную историко-культурную экспертизу Крохалёвки-31 и не определила её границы. Вместе с тем в надзорном органе подчеркнули, что оснований для снятия статуса памятника с Крохалёвки-31 нет, а с собственника участка не снимается ответственность за сохранение объекта.
Другим можно?
— Получается, что границы памятника настолько расплывчаты, что в них попадает не только мой участок, но и соседские. Все пашут, скотину держат, а я даже картошку посадить не могу. Например, рядом с нами находится участок Сергея Букрина — человек спокойно занимается сельским хозяйством, разводит лошадей, к нему фуры приезжают, и никто ему ничего не предъявляет, — негодует Наталья Илюхина.
Женщина уверяет, что сосед не раз подходил к ней с вопросом, не хочет ли она продать свой участок, а, услышав отказ, загадочно удалялся. Более того, Илюхина говорит, что это Букрин вызвал инспекторов, когда трактор начал ровнять землю.
— Сотрудник НПЗ, который кидался под трактор, Владимир Сумин — это его друг. Сумин писал книжку про Крохалёвку. Я так полагаю, Букрину понадобился мой участок. Зачем — вопрос, но мы видели, что его лошади паслись на нём, — добавила Наталья.
При этом, по ее словам, контролирующие органы относятся к Букрину более чем лояльно: у него в собственности только небольшой домик лесника, который он зарегистрировал на себя. Земля вокруг дома — территория объекта культурного наследия, что, впрочем, не мешает ему возводить постройки и разводить животных.
Администратор, егерь, животновод
Сергей Букрин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что никогда не интересовался продажей соседского участка, а с его владельцами у него хорошие отношения. Он признал, что хорошо общается с «человеком, который книгу написал», и это он ему позвонил, когда соседи завели на участок трактор.
— Я позвонил, спросил: «Володя (Сумин), а что, на участке уже можно какие-то работы вести?». Он говорит: «Нет, нельзя». Я говорю: «Да вот, тут трактор работает». Они засуетились и буквально через полчаса уже были здесь и составляли протоколы. Ребята, которые приехали, сказали: «Мы просто ждали, когда они начнут стройку, для того, чтобы их с поличным захватить», — заявил Букрин.
Рассказывая о себе, он подчеркнул, что обосновался в доме лесника постройки 1930-х годов после того, как отработал егерем в Кудряшовском бору. По его словам, дом он официально приобрёл через аукцион на распродаже госимущества. При этом некто уверял Букрина, что впоследствии он сможет оформить на себя и землю вокруг дома, но столкнувшись с реалиями, бывший егерь эту надежду оставил. При этом, по его словам, он продолжает пользоваться участком, которым пользовался предыдущий хозяин.
— Почему я позвонил археологу — я хотел спросить, неужели у них получилось решить вопрос с археологией, который не получилось решить у меня? Таким образом, невольно я их подставил, — признал Букрин.
Имя Сергея Владимировича Букрина полностью совпадает с именем бывшего администратора Новосибирского областного суда, которого в 2013 году осудили за мошенничество. Следователи выяснили, что Букрин обещал предпринимателям, выполнявшим ремонт в здании суда, своевременную приемку и заключение новых договоров. За неоказанные услуги администратор получил 168 тысяч рублей, утаив, что они в его компетенцию не входят. В результате Сергея Букрина признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
— Да, я работал в Областном суде, уволился по собственному желанию, — отметил собеседник НГС. — Я пенсионер, у меня нет никаких связей, и участок этот (участок Натальи Илюхиной. — Прим.ред.) мне не нужен. Для чего?
Резюмируя, Сергей Букрин добавил, что подумывает продать свой дом лесника, поскольку «ощущает негативную энергию окружающих могильников». По его словам, лучший вариант — это городская квартира. При этом сроки, в которые он готов расстаться со своим загородным поместьем, Букрин не уточнил.
Золотой участок
В Инспекции по охране объектов культурного наследия на запрос редакции НГС рассказали, что Наталья Илюхина пыталась через суд снять запрет на ведение деятельности на своем участке
— Центральным районным судом г. Новосибирска вынесено решение об отказе в удовлетворении иска, действия Инспекции признаны правомерными, — отметили в инспекции.
Илюхина рассказала, что в суде поинтересовалась у сотрудников инспекции, хотят ли они провести раскопки на ее участке, если памятник настолько ценен. Ей ответили, что сегодня археологи занимаются более значимыми памятниками, раскопок в Крохалёвке-31 в плане нет и бюджетных средств на эти мероприятия, соответственно, тоже: если Илюхина хочет строить дачу в ближайшем будущем, то раскопки ей придется провести за свой счёт.
— Археологический терроризм какой-то, — негодует женщина.
Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов, который проводит археологические изыскания на коммерческой основе, в беседе с корреспондентом НГС дал понять, что ему известна ситуация с Крохалёвкой-31 на Кордоне. Он подчеркнул, что экспертиза влетит собственнику в копеечку.
— Раскопки — вещь дорогая, и стоимость их зависит от глубины, от места расположения. На объектах, похожих на Крохалёвку, в Новосибирской области меньше, чем за 3 тысячи рублей за квадратный метр копать в принципе нецелесообразно. И то, это я называю такую очень ориентировочную цену, — отметил эксперт.
Чтобы выполнить требования инспекции, Наталье Илюхиной придется выложить из своего кармана по меньшей мере 3 миллиона рублей. При этом не исключено, что в скором времени инспекторы попытаются через суд взыскать с нее ущерб, якобы нанесенный памятнику — те самые 8,7 миллиона рублей. Дорого обходится дача.
В феврале ученые Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили поселение возрастом около 2,8 тысячи лет при раскопках в Горловском угольном месторождении в Новосибирской области. По словам экспертов, наличие археологического памятника будет учитываться при освоении месторождения.