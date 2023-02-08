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Древнее поселение возрастом 2800 лет найдено в Новосибирской области при раскопках

Находка относится к эпохе поздней бронзы, так называют переходный период к раннему железному веку

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Изучение находок позволит получить новые данные об образе жизни предков, обитавших на этой территории

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Ученые Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили поселение возрастом около 2,8 тысячи лет при раскопках в Горловском угольном месторождении в Новосибирской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал ученый секретарь отдела спасательных археологических работ института Антон Выборнов.

— Нами были обнаружены поселения эпохи поздней бронзы — так называемый переход к раннему железному веку, — сказал Выборнов. — Наличие археологического памятника будет учитываться при освоении Горловского месторождения.

На территории древнего поселения обнаружили фрагменты керамических сосудов, которые использовали древние люди в хозяйстве.

В октябре 2022 года Нобелевский комитет присудил премию шведскому биологу Сванте Паабо. Он участвовал в изучении генома древнего человека, останки которого нашли в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Годом ранее фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте находки и сделал ряд снимков.

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