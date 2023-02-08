Древнее поселение возрастом 2800 лет найдено в Новосибирской области при раскопках

В октябре 2022 года Нобелевский комитет присудил премию шведскому биологу Сванте Паабо. Он участвовал в изучении генома древнего человека, останки которого нашли в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае. Годом ранее фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте находки и сделал ряд снимков.

