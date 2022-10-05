Ученый получил Нобелевскую премию за расшифровку генома Денисовского человека — показываем, где обнаружили находку

Нобелевский комитет присудил премию шведскому биологу Сванте Паабо. Он участвовал в изучении генома древнего человека, останки которого нашли в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае.

Год назад фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте находки — давайте вспомним, как это было.