Ученый получил Нобелевскую премию за расшифровку генома Денисовского человека — показываем, где обнаружили находку
Раскопки на Алтае ведут с 1970-х годов
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Нобелевский комитет присудил премию шведскому биологу Сванте Паабо. Он участвовал в изучении генома древнего человека, останки которого нашли в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае.
Год назад фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте находки — давайте вспомним, как это было.
Несколько лет назад заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал НГС, что еще удалось найти в Денисовой пещере.