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Фоторепортаж

Ученый получил Нобелевскую премию за расшифровку генома Денисовского человека — показываем, где обнаружили находку

Раскопки на Алтае ведут с 1970-х годов

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Пещера находится в северо-западной части Алтайской горной системы

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Нобелевский комитет присудил премию шведскому биологу Сванте Паабо. Он участвовал в изучении генома древнего человека, останки которого нашли в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае.

Год назад фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте находки — давайте вспомним, как это было.

Археологические раскопки в пещере ведутся с конца 1970-х годов

Археологические раскопки в пещере ведутся с конца 1970-х годов

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Уже во время первых разведок в пещере удалось обнаружить богатый материал — фрагменты древних керамических сосудов, костяные и бронзовые изделия, многочисленные каменные орудия

Уже во время первых разведок в пещере удалось обнаружить богатый материал — фрагменты древних керамических сосудов, костяные и бронзовые изделия, многочисленные каменные орудия

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С 1982 года исследования в Денисовой пещере проводят сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН

С 1982 года исследования в Денисовой пещере проводят сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН

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Мировую известность Денисова пещера получила в 2010 году. Тогда в журнале Nature опубликовали результаты генетического анализа останков человека, обнаруженных в пещере

Мировую известность Денисова пещера получила в 2010 году. Тогда в журнале Nature опубликовали результаты генетического анализа останков человека, обнаруженных в пещере

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Это был фрагмент мизинца девочки 6–7 лет. Расшифровка ДНК образца показала, что он принадлежит ранее неизвестному ископаемому человеку

Это был фрагмент мизинца девочки 6–7 лет. Расшифровка ДНК образца показала, что он принадлежит ранее неизвестному ископаемому человеку

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По месту обнаружения антропологических останков он получил название денисовец

По месту обнаружения антропологических останков он получил название денисовец

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С тех пор исследователи кропотливо разбирают многометровые слои отложений пещеры

С тех пор исследователи кропотливо разбирают многометровые слои отложений пещеры

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Каждый найденный элемент подписывают определенным образом — с указанием места обнаружения

Каждый найденный элемент подписывают определенным образом — с указанием места обнаружения

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Как объяснили в институте археологии и этнографии, особое внимание привлекают находки, отражающие духовную жизнь первобытного человека — украшения из кости, бивня мамонта, зубов животных, скорлупы яиц страуса и мягкого поделочного камня

Как объяснили в институте археологии и этнографии, особое внимание привлекают находки, отражающие духовную жизнь первобытного человека — украшения из кости, бивня мамонта, зубов животных, скорлупы яиц страуса и мягкого поделочного камня

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Например, на фото — браслет из хлорита. По оценкам ученых, его изготовили 35–50 тысяч лет назад

Например, на фото — браслет из хлорита. По оценкам ученых, его изготовили 35–50 тысяч лет назад

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При этом Денисова пещера открыта для туристов — там регулярно проходят экскурсии

При этом Денисова пещера открыта для туристов — там регулярно проходят экскурсии

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Несколько лет назад заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал НГС, что еще удалось найти в Денисовой пещере.

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