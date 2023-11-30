Авгиевы конюшни в вашем доме: кто разгребает ну очень грязные квартиры и сколько это стоит

Пожар, труп, горы мусора — всё это может испортить внешний вид квартиры. Да, такое случается, и ситуация очень неприятная, особенно, когда думаешь, что всё это придется убирать. Кто-то разгребает авгиевы конюшни своими руками, а кто-то зовет службы клининга. С одной из таких фирм на уборку отправились журналисты 72.RU. Они побывали в очень грязной квартире в элитном ЖК и посмотрели, с чем приходится сталкиваться клинерам. А еще узнали о других особенностях этой непростой профессии.
Клининг зовут не туда, где чисто
Зарасти мусором легко. Не обязательно для этого быть грязнулей или скатившимся до самого дна маргиналом. Кто-то много времени работает, а у кого-то случились психологические проблемы. Сотрудникам клининговых фирм нет дела до личного. Их задача понятная — привести всё в порядок. Чаще всего работникам клининговых служб приходится иметь дело с обычными квартирами, где легкий беспорядок или, например, прошел ремонт. По словам директора фирмы New Cleaning Сергея Москвина, сильно захламленные квартиры им попадаются реже — примерно раз в месяц.
Именно такой серьезный объект и появился в одной из тюменских многоэтажек элитного ЖК в самом центре города. Хозяева квартиры попросили прибрать за их сыном, который уехал по делам. Жилец много времени проводил у компьютера, вокруг которого разбросаны упаковки из-под доставки KFC и пивные банки. Если обычного человека обстановка может шокировать, то для клинера это работа. Девушки надевают специальную форму и принимаются расчищать завалы. Горы мусора быстро перемещаются в пакеты. Времени на уборку мало — через пару дней квартира должна блестеть и благоухать.
— Это высокий уровень загрязнения. За последнее время нам такое жилье не попадалось. Считается сложным объектом. Но клининг зовут не туда, где чисто, — объясняет журналисту 72.RU Сергей Москвин. — Был случай, когда хозяйка квартиры жила на Севере, а здесь сдавала и не проверяла своих жильцов. Когда она приехала, просто умоляла убраться. Нас там ждала гора мусора, клопы, тараканы. Всё было в жиру. Нам потребовалось два дня, чтобы справиться. Вывезли 30 мешков мусора.
Девушки-клинеры справились с квартирой, в которой мы были, уже к следующему дню. Убрали весь мусор, привели в порядок кухню, аккуратно разложили вещи в ванной комнате, почистили унитаз. От былого «величия» не осталось и следа.
А вот в марте, например, пришлось разгребать мусор в квартире, где содержались несколько животных. На улицу они по нужде не ходили, всё делали прямо на линолеум в комнатах.
— Все клининговые компании, куда обращалась хозяйка, отказались от этой квартиры. Мы согласились. Работали три человека и два грузчика. Сначала выкинули фекалии. Вынесли порядка 20 штук
Трупы и пожары
Конечно, жизнь сложная, поэтому порой приходится работать и в квартирах, в которых умерли люди. По словам Сергея Москвина, с такими объектами надо всегда проявлять осторожность.
— Уборка после трупов — одна из самых трудных. Потому что с трупным запахом не каждый сотрудник сможет справиться, выдержать. Бывает такое, что трупы протекают. Доходит до того, что тот материал, на котором лежало тело, надо сразу утилизировать. Если это диван — мы убираем его, если пол — надо его демонтировать практически до бетона. После этого делаем дезинфекцию. Окончательно победить запах помогает озонирование. Он мощнее хлора в 300 раз. Убивает все известные микробы. После этого остается запах, как после грозы. Озонирование хорошо справляется с трупным запахом, — рассказывает директор New Cleaning Москвин.
С уборкой квартир после пожаров тоже приходится выкручиваться. Когда люди убираются сами, они начинают с влажной уборки. Клинеры такое делать не советуют. Так можно лишь размазать грязь. Сначала всё убирают насухо, а потом в ход идут моющие средства. После хорошей работы порой даже трудно догадаться, что в квартире было возгорание.
Такие сложные объекты, конечно, больше оплачиваются.
В университетах этой профессии не учат, поэтому Сергею Москвину приходится готовить специалистов в своей «Школе клининга», созданной на базе компании. Сначала новичок проходит курсы, потом уже выходит на объект, где трудится под наблюдением наставника. После и сам работает с новичками. Конечно же, любой клинер должен быть дисциплинирован и любить чистоту. Порой такая любовь к порядку приводит к интересным случаям.
— Как-то один раз обратился мужчина. У него супруга уехала в командировку. А он несколько дней гулял, поэтому решил скрыть следы «праздника». Вызвал нас, девочки приступили к работе. И тут он звонит с диким криком: «Вы что делаете? Что делаете?». Стали выяснять. Оказалось, что его супруга никогда не поверит, что он мог сам так чисто убраться. Мы снизили цену, вместо генеральной сделали поддерживающую уборку. Как там дальше было — не знаю, — вспоминает Сергей Москвин.
Сфера вызова специалистов по уборке активно развивается в российских городах, а популярность растет, как у служб доставки, переживших бум во время пандемии. Современные люди не хотят тратить личное время на разбор хлама в квартирах. Так что в городе работает более 100 профильных компаний.
Три года назад мы рассказывали про «плюшкина», который тащил домой мусор с помоек. Мужчина собрал огромную коллекцию чего только можно. Ему помогали неравнодушные люди. Также мы писали про квартиру, кишащую насекомыми. Ее купила тюменка, не зная, что ее ожидает внутри.