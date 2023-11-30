Авгиевы конюшни в вашем доме: кто разгребает ну очень грязные квартиры и сколько это стоит

Девушки-клинеры справились с квартирой, в которой мы были, уже к следующему дню. Убрали весь мусор, привели в порядок кухню, аккуратно разложили вещи в ванной комнате, почистили унитаз. От былого «величия» не осталось и следа.

А вот в марте, например, пришлось разгребать мусор в квартире, где содержались несколько животных. На улицу они по нужде не ходили, всё делали прямо на линолеум в комнатах.

