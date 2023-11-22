В промзоне вблизи улицы Ипподромской хотят построить новый бизнес-центр — показываем участок на карте

Согласно выписке из ЕГРН, участок с августа этого года принадлежит ООО СЗ «Прогресс». По данным сервиса Контур.Фокус, компания образована в январе 2019 года. Учредителями организации числятся Анатолий Палов (51%) и Екатерина Лапина (49%). На конец 2022 года чистый убыток компании составил 17,1 миллиона рублей.



В компании объяснили журналисту НГС, что строительство на земельном участке по улице Партизанская приостановлено до 2030 года. В будущем организация планирует построить там бизнес-центр.

— Количество этажей не известно, так как пока проводится эскизирование проекта и анализ рынка. В бизнес-центре будет располагаться большой вводно-оздоровительный развлекательный детский комплекс, — сообщили НГС в компании «Прогресс».