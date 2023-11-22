В промзоне вблизи улицы Ипподромской хотят построить новый бизнес-центр — показываем участок на карте

Новосибирский застройщик планирует построить новый бизнес-центр вблизи улицы Ипподромской. Компания сначала получила от мэрии разрешение на перезонирование участка под гостиницу, но планы на застройку изменились. Об этом НГС сообщили в компании «Прогресс», которая владеет участком.
На сайте электронная демократия появилась информация о том, что компания «Прогресс» попросила перезонировать территорию с зоны коммунальных и складских объектов в зону гостиничного обслуживания. На участке площадью более 10 тысяч кв. м застройщик хотел возвести гостиницу с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой около частного дома на улице Партизанская, 31. Мэрия подписала заключение в середине ноября, разрешив изменить вид использования земли.
Согласно выписке из ЕГРН, участок с августа этого года принадлежит ООО СЗ «Прогресс». По данным сервиса Контур.Фокус, компания образована в январе 2019 года. Учредителями организации числятся Анатолий Палов (51%) и Екатерина Лапина (49%). На конец 2022 года чистый убыток компании составил 17,1 миллиона рублей.
В компании объяснили журналисту НГС, что строительство на земельном участке по улице Партизанская приостановлено до 2030 года. В будущем организация планирует построить там бизнес-центр.
— Количество этажей не известно, так как пока проводится эскизирование проекта и анализ рынка. В бизнес-центре будет располагаться большой вводно-оздоровительный развлекательный детский комплекс, — сообщили НГС в компании «Прогресс».
Как рассказал журналисту руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, ранее на участке могли построить апартаменты, так как зона относится к зоне промышленных объектов и строить обычное жилье там запрещено. При этом концепция застройки могла измениться из-за того, что требования к строительству самих апартаментам ужесточились.
— Получение такого постановления от мэрии (о разрешении на условный вид использования земельного участка — Прим. ред.) дает право в любой момент поменять вид использования на гостиницы и либо застроить, либо выгодно продать участок, — отмечает Михаил Рязанцев.
Возможный бизнес-центр будет располагаться возле частного сектора, капитальных гаражей и жилого комплекса «Островский». НГС направил запрос в мэрию города о возможной стройке.
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