Под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома — к участкам земли имеет отношение вледелец местного бойцовского клуба

В Новосибирске снесли несколько частных дома на улице 1-й Чулымской рядом с ЖК «Ясный берег» на микрорайоне «Лесоперевалка». Пока в мэрию не поступала информация по планам на строительство на этом участке. НГС выяснял, что могут тут построить.
О сносе домов НГС сообщила жительница ЖК «Ясный берег» Евгения 6 ноября. Судя по фото, здания снесли в районе домов на улице 1-й Чулымской, 122, за торговым центром «Ясный». В администрации Ленинского района и департаменте по строительству мэрии Новосибирска сообщили, что участки принадлежит компании «Вектор Девелопмент».
— Согласно Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, указанные земельные участки расположены в территориальной подзоне застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки, — объяснили редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В решении совета депутатов Новосибирска от 2009 года, в этой зоне можно строить разные виды объектов. К ним относятся среднеэтажные многоквартирные дома, многоэтажки, подземные гаражи и автостоянки, объекты коммунального и социального обслуживания. Также там могут построить административные здания, объекты здравоохранения и образования, магазины, кафе, рестораны и другие организации.
В департамент по строительству пока не подавали информацию по планам о строительстве на этом участке. Разрешения на строительство также не выдавались.
По информации источника НГС, жилье на этом месте строить не планируют.
По информации сервиса RusProfile, ООО «Вектор Девелопмент» работает с апреля 2023 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, разборкой и сносом, строительно-монтажными работами. Владельцы фирмы — Михаил Злобин и Андрей Бессонов. Злобину, который также числится директором, принадлежит спортивный клуб «Барс» (располагается на «Лесоперевалке» и специализируется на единоборствах), компания по торговле косметикой «Трикси Бьюти» и строительная компания «Вектор Строй».
Другой владелец «Вектор Девелопмент» Андрей Бессонов также является учредителем компаний «ЗСМ 7» (занимается производством кирпича и черепицы), «СМ 7», «Эмитрон» и «Лайт». Их основной вид деятельности — аренда и управление имуществом.
В компании «Вектор Девелопмент» пообещали позже рассказать о планах на участок.
Ранее мэрия Новосибирска признала аварийным дом на улице Мира, 11. Мэр Анатолий Локоть подписал постановление об изъятии земельного участка. У собственников квартир выкупят их доли.