Под окнами высоток на Лесоперевалке снесли дома — к участкам земли имеет отношение вледелец местного бойцовского клуба

В Новосибирске снесли несколько частных дома на улице 1-й Чулымской рядом с ЖК «Ясный берег» на микрорайоне «Лесоперевалка». Пока в мэрию не поступала информация по планам на строительство на этом участке. НГС выяснял, что могут тут построить.

