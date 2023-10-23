В Новосибирске выставили на продажу пятый этаж ГУМа— за него просят почти 400 миллионов

На сайте объявлений выставили на продажу пятый этаж торгового центра «ГУМ Россия», который расположен на площади Карла Маркса, 1 в Новосибирске. Стоимость объекта — 392,6 миллиона рублей.
Объявление о продаже этажа, без отделки, опубликовало агентство недвижимости «Новактив». Там редакции НГС сообщили, что у площадей якобы сменилось назначение: раньше их занимали офисы, а теперь, после перепланировки там также можно вести торговлю.
— Вообще, назначение помещений — свободное. Этаж можно использовать под любой запрос потенциального покупателя. К примеру, чтобы создать какой-нибудь досуговый центр для детей, — рассказал исполнительный директор «Новактива» Алексей Музыка.
Цену почти в 400 миллионов на объект установили неспроста. По словам Алексея, она складывается из сроков окупаемости площадей: «Таковы правила рынка».
— Эта локация считается одной из самых топовых на левом берегу. Там очень высокий пешеходный и автомобильный трафик, в шаговой доступности — все виды транспорта. По сути ГУМ находится в центре торговой и деловой активности левого берега, — отметил исполнительный директор «Новактива».
Но торг всё-таки уместен. Потенциальные покупатели весьма часто интересуются объявлением о продаже последнего этажа ТЦ, и с ними проводятся встречи, подытожил Алексей Музыка.
В торговом центре сейчас работают супермаркет «Пятерочка», KFC, дисконт-центр DNS technopoint и друге магазины.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «Главный Универсальный Магазин» — Андрей Шварев. На конец 2022 года выручка организации составила 84,3 миллиона, а чистая прибыль — 144,7 миллиона рублей. В «Новактиве» сообщили, что не могут разглашать информацию о владельце. Корреспондент НГС пытался дозвониться до «ГУМ Россия» по номеру, указанному в 2ГИС, но на момент публикации там не взяли трубку.
Недавно НГС рассказывал о том, что в интернете выставили на продажу торговый центр из 1990-х — его реконструировали год назад.