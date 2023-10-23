В Новосибирске выставили на продажу пятый этаж ГУМа— за него просят почти 400 миллионов

По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «Главный Универсальный Магазин» — Андрей Шварев. На конец 2022 года выручка организации составила 84,3 миллиона, а чистая прибыль — 144,7 миллиона рублей. В «Новактиве» сообщили, что не могут разглашать информацию о владельце. Корреспондент НГС пытался дозвониться до «ГУМ Россия» по номеру, указанному в 2ГИС, но на момент публикации там не взяли трубку.