Под Новосибирском продают дачный комплекс за 80 миллионов — там есть английская ванная и пруд с водопадом

В Новосибирском районе выставили на продажу два загородных дома на одном участке площадью 31 сотка. За дома с мебелью, летней беседкой на участке, а также искусственным прудом с водопадом просят 80 миллионов рублей. По данным N1.ru, продавать дачи начали с конца августа, объявления регулярно обновляются.
— Дома расположены в сосновом бору, на берегу реки Обь. До площади Калинина один час езды на автомобиле. Можно много еще перечислять прелести наших домов, но лучше познакомиться с ними лично! — пишет продавец.
В объявление не указано, где именно построены дома, но, судя по фото, речь идет о закрытом коттеджном поселке на десяток домов. Он расположен недалеко от села Кубовая.
Недавно в поселке Голубой Залив выставили на продажу модный дом с воздушными лестницами и модернистскими картинами, цена недвижимости — 30 миллионов.