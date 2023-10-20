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СрочноПродают дачный комплекс за 80 миллионов
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают дачный комплекс за 80 миллионов — там есть английская ванная и пруд с водопадом

На территории комплекса располагаются два дома в причудливом стиле

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Стиль такой ванной комнаты в объявлении называют Burlington

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В Новосибирском районе выставили на продажу два загородных дома на одном участке площадью 31 сотка. За дома с мебелью, летней беседкой на участке, а также искусственным прудом с водопадом просят 80 миллионов рублей. По данным N1.ru, продавать дачи начали с конца августа, объявления регулярно обновляются.

— Дома расположены в сосновом бору, на берегу реки Обь. До площади Калинина один час езды на автомобиле. Можно много еще перечислять прелести наших домов, но лучше познакомиться с ними лично! — пишет продавец.

Оба дома имеют приблизительно одинаковую площадь — более 200 квадратных метров

Оба дома имеют приблизительно одинаковую площадь — более 200 квадратных метров

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Домик возле пруда, где обустроили небольшой водопад

Домик возле пруда, где обустроили небольшой водопад

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Кухня, если верить описанию, оборудована техникой Smeg. Ее оставят будущим владельцам

Кухня, если верить описанию, оборудована техникой Smeg. Ее оставят будущим владельцам

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В каждой из гостиной установлен камин

В каждой из гостиной установлен камин

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В одном из домов имеется рабочий кабинет

В одном из домов имеется рабочий кабинет

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Ванная комната в английском стиле

Ванная комната в английском стиле

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В спальне тоже установлен камин

В спальне тоже установлен камин

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На участке стоит баня

На участке стоит баня

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На участке есть теплицы

На участке есть теплицы

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В объявление не указано, где именно построены дома, но, судя по фото, речь идет о закрытом коттеджном поселке на десяток домов. Он расположен недалеко от села Кубовая.

Недавно в поселке Голубой Залив выставили на продажу модный дом с воздушными лестницами и модернистскими картинами, цена недвижимости — 30 миллионов.

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