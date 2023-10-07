Возле водохранилища продают коттедж с воздушной лестницей и граффити в спальне. Смотрим на модный дом за 30 млн

В поселке Голубой залив под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж с большими окнами и участком в 21 сотку. Дом с баней, садом и зоной барбекю под окнами оценили в 29,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось 4 октября на сайте N1.ru.
— В доме три просторных спальни, 2 гостевые комнаты, кинотеатр, бильярд, хозяйственные помещения. Большой земельный участок в 21 сотку с множеством взрослых хвойных деревьев (кедр, сосны, ели, липа, клен, дуб, маньчжурский орех и другие), баней и зоной барбекю, — пишет продавец.
Недавно в Заельцовском районе продавали примечательный особняк — стены в нем покрыты живописью, почти как в Версальском дворце. Дом, при этом, ищет своего хозяина уже как минимум 3 года.