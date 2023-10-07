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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Возле водохранилища продают коттедж с воздушной лестницей и граффити в спальне. Смотрим на модный дом за 30 млн

Окна в пол, модернистские картины, сосны во дворе — чем еще примечательна элитная недвижимость

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Особняк окружен елями, соснами и другими деревьями

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В поселке Голубой залив под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж с большими окнами и участком в 21 сотку. Дом с баней, садом и зоной барбекю под окнами оценили в 29,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось 4 октября на сайте N1.ru.

— В доме три просторных спальни, 2 гостевые комнаты, кинотеатр, бильярд, хозяйственные помещения. Большой земельный участок в 21 сотку с множеством взрослых хвойных деревьев (кедр, сосны, ели, липа, клен, дуб, маньчжурский орех и другие), баней и зоной барбекю, — пишет продавец.

На участке в 21 сотку нашлось место и пруду

На участке в 21 сотку нашлось место и пруду

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Сам же дом занимает почти 400 квадратных метров

Сам же дом занимает почти 400 квадратных метров

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Внутри много света — все за счет окон в пол

Внутри много света — все за счет окон в пол

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Центральный элемент гостиной — воздушная лестница (хотя люстра тоже обращает на себя внимание)

Центральный элемент гостиной — воздушная лестница (хотя люстра тоже обращает на себя внимание)

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А езе здесь много картин. Например, есть репродукция французского художника Анри Матисса

А езе здесь много картин. Например, есть репродукция французского художника Анри Матисса

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В одной из спален стену покрыли модной каллиграфией

В одной из спален стену покрыли модной каллиграфией

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Самое интересное в этой детской — это, конечно же, окно

Самое интересное в этой детской — это, конечно же, окно

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Хотя такое же есть и в ванной

Хотя такое же есть и в ванной

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А это уже помещение бани

А это уже помещение бани

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Возле нее сделали зону барбекю

Возле нее сделали зону барбекю

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Недавно в Заельцовском районе продавали примечательный особняк — стены в нем покрыты живописью, почти как в Версальском дворце. Дом, при этом, ищет своего хозяина уже как минимум 3 года.

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